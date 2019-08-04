بوكتتينو يعلن غياب ديلي آلي عن الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

بوكتتينو

كشف الأرجنتينى ماوريسيو بوكتتينو المدير الفنى لتوتنهام هوتسبير، عن غياب ديلى آلي خط وسط السبيرس، عن أول مباراة لتوتنهام فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج) بسبب الإصابة، وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب مباراة توتنهام وإنتر ميلان الإيطالى فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التى أقيمت على ملعب توتنهام وانتهت بفوز الإنتر بضربات الجزاء (4- 3)، بعد التعادل بهدف لكل فريق خلال الوقت الأساسى من المباراة، وسجل لصالح الإنتر ستيفانو سينسي، ولصالح توتنهام لوكاس مورا.

وقال بوكتتينو عن الدولى الإنجليزي: "لا أعتقد أن ديلي آلي سيبدأ الموسم المقبل بسبب إصابته التى يعانى منها فى أوتار الركبة"، وأضاف أن صاحب الـ23 عاما: "بالتأكيد نحن قلقون على اللاعب، هو لاعب صغير، وعانى أكثر من مرة من إصابات فى أوتار الركبة، نحن هنا لنساعده فى تخطى إصابته". وشارك الدولي الإنجليزي الشاب

وقال بوكتتينو عن الدولى الإنجليزي: "لا أعتقد أن ديلي آلي سيبدأ الموسم المقبل بسبب إصابته التى يعانى منها فى أوتار الركبة"، وأضاف أن صاحب الـ23 عاما: "بالتأكيد نحن قلقون على اللاعب، هو لاعب صغير، وعانى أكثر من مرة من إصابات فى أوتار الركبة، نحن هنا لنساعده فى تخطى إصابته".



وشارك الدولي الإنجليزي الشاب مع توتنهام في 38 مباراة خلال مباريات الموسم الماضي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.



ويستهل المدير الفنى الأرجنتينى مشواره فى البريميرليج مع فريقه توتنهام بمواجهة أستون فيلا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الأول من الدورى الإنجليزي.