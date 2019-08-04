منتدى حوار الثقافات يناقش «مواجهة خطاب الكراهية» غدا

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

أندريه زكي

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الإثنين، لقاء بعنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- دور مؤسسات التعليم ومؤسسات الإعلام"، بالقاهرة، يشارك فيه نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من القيادات الدينية، وأكاديميين وإعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.

يشارك في الحديث كل من الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور سعيد المصري، مستشار وزيرة الثقافة وأستاذ علم الاجتماع، ويدير الحوار هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا. وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: