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منتدى حوار الثقافات يناقش «مواجهة خطاب الكراهية» غدا

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
أندريه زكي
أندريه زكي
ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الإثنين، لقاء بعنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- دور مؤسسات التعليم ومؤسسات الإعلام"، بالقاهرة، يشارك فيه نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من القيادات الدينية، وأكاديميين وإعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.
يشارك في الحديث كل من الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور سعيد المصري، مستشار وزيرة الثقافة وأستاذ علم الاجتماع، ويدير الحوار هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا. وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية:
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كاريكاتير-نجيب-محفوظ

معرض كاريكاتير نجيب محفوظ في متحفه الأحد المقبل

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير يحمل عنوان "نجيب محفوظ بريشة فنانى العالم"، وذلك بمتحف ومركز إبداع أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، الكائن بـ"تكية أبو الدهب" بجوار الجامع الأزهر. ويفتتح المعرض أبوابه أمام جمهور الزوار، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 4 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت 20 أغسطس، وذلك استكمالا للفعاليات التي تقام احتفالا بافتتاح المتحف الذي طال انتظاره سنوات.
كتاب-مفهوم-الاخلاق.

«مفهوم الأخلاق» لولتر ستيس بالعربية في «آفاق»

أصدرت دار ومكتبة آفاق للنشر والتوزيع حديثا الطبعة المعربة من كتاب "مفهوم الأخلاق" للفيلسوف والمفكر الإنجليزي ولتر ستيس، من ترجمة نبيل باسيليوس. ويقدم مؤلف هذا الكتاب، إجابات لبعض الأسئلة الشائكة، التي تدور حول الأخلاق ومفهومها بطريقة عرض فلسفية بسيطة على القارئ، بخلاف الطرق الأكاديمية المتبعة. كما يكشف الكتاب عن نزعة المؤلف الإنسانية الأصلية، ومحاولته إعادة تأسيس فلسفة الأخلاق على أساس قوي أمام تيارات النسبية التي مالت عليها الفلسفة في القرن العشرين.
رواية-البريق

«البريق» لستيفن كينج تصدر قريبا عن «المحروسة»

تصدر قريبا عن دار المحروسة للنشر والتوزيع والخدمات الصحفية، رواية «البريق» لكاتب الرعب الأمريكي الأشهر ستيفن كينج، من ترجمة الكاتبة إيمان حرز الله. حظيت الرواية منذ صدورها عام 1977 على شهرة واسعة وحققت مبيعات قياسية، وقد تُرجمت إلى ما يزيد عن 30 لغة وبيع منها أكثر من مليون نسخة حول العالم. تحولت «البريق» إلى فيلم سينمائي حصل على العديد من الجوائز، واعتبره النقاد أحد أهم أفلام الرعب في التاريخ، وأحد أهم أفلام النجم العالمي جاك نيكلسون والمخرج ستانلي كيوبريك.
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