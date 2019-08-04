سرقت شركة بترول.. سقوط عصابة «شقاوة والفخم» بالقليوبية

بلاغ شرطة بسرقة خزينة شركة بترول.. تكثيف البحث وجمع المعلومات.. الوصول إلى الجناة بعد شهرين وملاحقتهم وضبطهم في أكمنة ببنها.. اعترافات بارتكاب وقائع والنيابة تقرر حبسهم

تحرير:هيثم بطاح ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية على مدار شهرين كاملين حتى حددت هوية المتهمين فى حادث سرقة مبلغ كبير من خزينة شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول فمنذ أن تلقى مركز شرطة بنها بلاغا بالحادث وبدأت عملية البحث والتحري واستخدام العناصر السرية لجمع المعلومات وكل أدوات البحث حتى حددت الجناة وألقت القبض عليهم من خلال أكمنة أعدت لهم أثناء ترددهم لممارسة نشاطهم الإجرامى لتحقيق حلم الثراء السريع من المال الحرام فكانت نهايتهم خلف القضبان.

ألوووو يا شرطة البداية كانت بتلقي مركز بنها بلاغا من المدعو أحمد عثمان 39 عاما مشرف أمن بشركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول باكتشافه سرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ 142 ألف جنيه تقريبا من مخزن أنابيب بوتاجاسكو الكائن بناحية كفر الجزار دائرة المركز. معاينة أولية فور تلقي البلاغ انتقلت قوة من

ألوووو يا شرطة

البداية كانت بتلقي مركز بنها بلاغا من المدعو أحمد عثمان 39 عاما مشرف أمن بشركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول باكتشافه سرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ 142 ألف جنيه تقريبا من مخزن أنابيب بوتاجاسكو الكائن بناحية كفر الجزار دائرة المركز.

معاينة أولية

فور تلقي البلاغ انتقلت قوة من رجال الشرطة وتبين من المعاينة أن المخزن مقام على مساحة 50 م2 تقريبًا مكون من حجرتين الأولى للمبيع وملحق بها مكتبان والثانية لتخزين أنابيب البوتاجاز حيث تبين وجود كسر بشباك حجرة المكتب المطل على منطقة المقابر وهنا أمسك رجال مركز بنها بطرف الخيط لتبدأ عملية البحث والتحرى.

الأمن ترك الخدمة

من خلال عملية البحث تبين لرجال الشرطة أن الحارسين هاني ج 36 عاما ومقيم عزبة الفاروقية- دائرة المركز ومصطفى أ 46 عاما حارس أمن ومقيم الشموت دائرة المركز المكلفين بالمبيت ليلة الحادث تركا الخدمة دون أسباب منطقية أو قانونية.

تحديد المتهمين

توصل فريق البحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة رضا م وشهرته "شقاوة" 37 عاما عاطل ومقيم أتريب– دائرة قسم ثان بنها سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة ومحمد ف وشهرته "الفخم" 39 عاما عاطل ومقيم شارع الجامع- بيجام– دائرة قسم أول شبرا الخيمة السابق اتهامه في قضية سرقة مسكن وأحمد ر 37 عاما عاطل السابق اتهامه فى قضيتى سرقة مسكن- مخدرات.

تشكيل عصابى

اتخذ رجال الشرطة جميع الإجراءات لضبط المتهمين ومن خلال الملاحقات الأمنية تم ضبطهم خلال ترددهم على دائرة المركز لممارسة نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم أقروا بتشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدخول من خلال المنافذ بأسلوب الكسر باستخدام عتلة حديد.

أسلحة ومخدرات

نجح رجال الشرطة فى ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة هيونداى فيرنا ملك المتهم الأول وبحوزتهم سلاح ناري بخزينتها 10 طلقات من العيار ذاته وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 15 جراما و2 سلاح أبيض مطواة و3 هواتف محمولة.

عدة وقائع

أدلى المتهمون باعترافات حول نشاطهم الإجرامى ومنها سرقة ربع مليون جنيه من مسكن صاحب معرض سيارات بمنطقة الفلل ببنها وسرقة مبلغ 65 ألف جنيه من شركة سياحة بناحية كفر الجزار.

إنفاق على الملذات

"أيوة صرفنا الفلوس" بهذه العبارة أقر المتهمون بصرف المبالغ المسروقة على ملذاتهم حيث قام الأول بشراء السيارة المضبوطة بالحادث بمبلغ 94 ألف جنيه وقيام الثانى بشراء أساور ذهبية بمبلغ 10 آلاف جنيه تم ضبطها بمسكنه فيما أرشد المتهم الثالث عن مبلغ 13 ألف جنيه وفيزا كارت خاصة به صادرة من البنك الأهلي مودع بها مبلغ 111 ألف جنيه عقب ارتكاب الوقائع سالفة الذكر.

عدة الشغل

أقر المتهمون أمام رجال الشرطة بشراء السلاح النارى المضبوط حوزتهم بمبلغ 20 ألف جنيه بقصد استخدامه في حماية نشاطهم الإجرامى و3 هواتف محمول المضبوطة بمبلغ 20 ألفا للتواصل فيما بينهم وعملائهم لتصريف المسروقات كما أضاف المتهمون قيامهم بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهم وسداد مديونياتهم.

قرار بالحبس

عقب تدوين اعترافات المتهمين فى محضر رسمى أحيلوا للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.