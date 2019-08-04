ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

ميسي

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.

وقدم ميسي وعده لجماهير ناديه، بالفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا القادم، موضحًا أنه لم يشعر بالندم بسبب نفس الوعد في العام الماضي، حيث فشل الفريق في تحقيق اللقب وودع البطولة على يد ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي. وأكد قائد برشلونة، أنه سيكرر نفس الوعد للجماهير رغم صعوبة ذلك عليه، عقب الفشل في العام