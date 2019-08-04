جريمة

إصابة 5 أفراد أمن في انقلاب سيارة شرطة بجمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
انقلاب سيارة شرطة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة شرطة - صورة أرشيفية
شهد طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة شرطة عقب اصطدامها في سيارة نقل ثقيل في أثناء عبور مفارق الطريق عند منطقة دميانة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور متفرقة في الجسم جميعهم من أفراد الشرطة، نقلوا إلى مستشفى بلقاس العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.
وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة الشرطة وتحطمها، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق وفقد السيطرة عليها، ودخول السيارة في الجزيرة الوسطى وتحطم سيارة الشرطة وواجهة السيارة النقل. وأكد مصدر طبي أن الإصابات الخمسة تنوعت بين كسور في أنحاء متفرقة بالجسم وسحجات واشتباه
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حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.
عبد-الرحيم-المسمارى

لسماع المرافعات.. تأجيل «الواحات» لـ18 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 18 من أغسطس الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدًا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الشرقية- القاهرة) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وقطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء سليم.
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ثروة على جثث الغلابة.. «التموين» تضبط «حيتان السوق»

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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تصادم

إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم وسحجات، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور مطلع كوبري ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص بسور الكوبري العلوي بميت غمر، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص في أثناء صعود الكوبري، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، واستقرت حالاتهم الصحية.
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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
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