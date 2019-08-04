إصابة 5 أفراد أمن في انقلاب سيارة شرطة بجمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

انقلاب سيارة شرطة - صورة أرشيفية

شهد طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة شرطة عقب اصطدامها في سيارة نقل ثقيل في أثناء عبور مفارق الطريق عند منطقة دميانة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور متفرقة في الجسم جميعهم من أفراد الشرطة، نقلوا إلى مستشفى بلقاس العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة الشرطة وتحطمها، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق وفقد السيطرة عليها، ودخول السيارة في الجزيرة الوسطى وتحطم سيارة الشرطة وواجهة السيارة النقل. وأكد مصدر طبي أن الإصابات الخمسة تنوعت بين كسور في أنحاء متفرقة بالجسم وسحجات واشتباه