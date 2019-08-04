شقيقته بين القتلى.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أوهايو

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية

كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، عن "مفاجأة" في قائمة القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص المهاجم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريجون" بالمدينة، يُدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون. وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع، الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميجان بيتس البالغة 22 عاما.

وفي وقت سابق، أكدت الشرطة أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصرها كان مرتديا سترة مضادة للرصاص. وأوضحت الشرطة، أن ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الواقعة وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا. وقالت رئيسة بلدية دايتون، نان والي: "في