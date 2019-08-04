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شقيقته بين القتلى.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أوهايو

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية
الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية
كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، عن "مفاجأة" في قائمة القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص المهاجم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريجون" بالمدينة، يُدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون. وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع، الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميجان بيتس البالغة 22 عاما.
وفي وقت سابق، أكدت الشرطة أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصرها كان مرتديا سترة مضادة للرصاص. وأوضحت الشرطة، أن ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الواقعة وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا. وقالت رئيسة بلدية دايتون، نان والي: "في
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نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.
الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في تكساس إلى 40 شخصًا

ارتفعت حصيلة مصابي حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت بأحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينما بلغ عدد القتلى 20 ضحية وفقًا لما أعلنته شركة المدينة الحدودية مع المكسيك، فيما كشفت وسائل إعلام عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية قد أعلنت أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".
دونالد ترامب

أول رد من ترامب على مقتل 20 أمريكيًا في هجوم تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية". وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
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الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

20 قتيلا و18 مصابا حصيلة إطلاق نار في متجر بأمريكا

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى الواقعة التي جرت قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية. وقالت الشرطة: إن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".
الشرطة الامريكية

إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
حمزة بن لادن

أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
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