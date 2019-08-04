برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

برشلونة

توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.

بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة الجانرز على أجواء الملعب، ليفتتح التسجيل أوباميانج مهاجم الفريق فى الدقيقة 36 من تمريرة مساعدة من زميله فى الفريق مسعود أوزيل. وفي بداية الشوط الثاني استطاعت برشلونة الضغط على الفريق الإنجليزي حتى سجل إينسلي مايتلاند نيلس هدفا فى مرماه فى الدقيقة 69 من المباراة،



بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة الجانرز على أجواء الملعب، ليفتتح التسجيل أوباميانج مهاجم الفريق فى الدقيقة 36 من تمريرة مساعدة من زميله فى الفريق مسعود أوزيل.



وفي بداية الشوط الثاني استطاعت برشلونة الضغط على الفريق الإنجليزي حتى سجل إينسلي مايتلاند نيلس هدفا فى مرماه فى الدقيقة 69 من المباراة، ثم تبعه مهاجم الفريق الكتالونى لويس سواريز بالهدف الثاني فى الدقيقة 90 من تمريرة مساعدة من سيرجيو روبيرتو مدافع الفريق.

ويتبقى للبارسا مباراتان وديتان أمام نابولى الإيطالى، ليستهل مشواره فى الدورى الإسبانى بعد ذلك بمواجهة مهمة أمام فريق أتلتيك بيلباو يوم 16 أغسطس، على ملعب سان ماميس.