رياضة

برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

تحرير:محمد جمال ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
برشلونة
برشلونة
توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.
بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة الجانرز على أجواء الملعب، ليفتتح التسجيل أوباميانج مهاجم الفريق فى الدقيقة 36 من تمريرة مساعدة من زميله فى الفريق مسعود أوزيل. وفي بداية الشوط الثاني استطاعت برشلونة الضغط على الفريق الإنجليزي حتى سجل إينسلي مايتلاند نيلس هدفا فى مرماه فى الدقيقة 69 من المباراة،
اقرأ المزيد
امام-عاشور

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع إمام عاشور

حسم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة بعد أن وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك رسميا لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة البيضاء 18 مليون جنيه بالإضافة لتنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي غزل المحلة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن غزل المحلة سيحصل على 10 ملايين بخلاف المستحقات التي تنازل عنها اللاعب، بينما سيحصل نادي حرس الحدود على 8 ملايين جنيه لأن اللاعب مازال ضمن صفوفه حيث يرتبط معه بعقد إعارة لمدة موسمين تنتهي الموسم المقبل.
ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكتتينو يعلن غياب ديلي آلي عن الدوري الإنجليزي

كشف الأرجنتينى ماوريسيو بوكتتينو المدير الفنى لتوتنهام هوتسبير، عن غياب ديلى آلي خط وسط السبيرس، عن أول مباراة لتوتنهام فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج) بسبب الإصابة، وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب مباراة توتنهام وإنتر ميلان الإيطالى فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التى أقيمت على ملعب توتنهام وانتهت بفوز الإنتر بضربات الجزاء (4- 3)، بعد التعادل بهدف لكل فريق خلال الوقت الأساسى من المباراة، وسجل لصالح الإنتر ستيفانو سينسي، ولصالح توتنهام لوكاس مورا.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
برشلونة‎

أرسنال في ضيافة برشلونة بكأس جامبر اليوم

يحتضن ملعب الكامب نو اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، مباراة برشلونة وأرسنال، في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوى في شهر أغسطس، ويحتضنها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، بل والأكثر أن هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة، مقابل مرتين لفريق كولن الألماني.
نيكولاس-بيبي (2)

ضربة لنابولي.. أرسنال يقترب من ضم بيبي

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق على ضم نجم ليل، اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى دخول أرسنال في مفاوضات متقدمة لخطف الجناح الإيفواري من نابولي الإيطالي المهتم بضمه، ووافقت إدارة المدفعجية على كل الطلبات المادية للفريق الفرنسي، على أن يتم دفعها على دفعات، مع تقديم عقد يمتد لخمس سنوات للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وذلك على الرغم من إجراء نابولي مفاوضات إيجابية أمس الجمعة اقترب من خلالها بشدة من الحصول على توقيع النجم الإيفواري.
مالكوم دي-أوليفيرا (6)

مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org