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أول تعليق من العراق على السفينة المحتجزة لدى إيران

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
وزارة النفط العراقية- صورة أرشيفية
وزارة النفط العراقية- صورة أرشيفية
نفت وزارة النفط العراقية أن تكون ناقلة النفط التي احتجزتها إيران عراقية خلافا لادعاءات الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز".
وأعلن الحرس الثوري، في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة. فيما حذرت بريطانيا طهران، قائلة: إن عليها اتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي تحتجزها إذا كانت تريد "الخروج من الظلام". وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج
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السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
مظاهرات السودان

من التوقيع لتشكيل الحكومة.. الخطة الزمنية لتنفيذ اتفاق السودان

أعلنت المعارضة والمجلس العسكري السوداني التوقيع بشكل نهائي على الإعلان الدستوري 17 أغسطس، وهو ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية الأمر الذي يعد أحد أبرز مطالب المحتجين، وأوضحت مصادر لرويترز، أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام، وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
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ناقلة نفط

إيران تكشف هوية ناقلة النفط المحتجزة في الخليج

أعلنت إيران أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز". وأعلن الحرس الثوري، في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة.
صادرات-تركيا

العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران

ألقى حظر السلطات العراقية استيراد عدد من المنتجات التركية، بظلاله على العلاقات بين البلدين، رغم الآمال التي عقدها مستثمرون أتراك على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتركيا خلال شهر مايو الماضي. وجاء فرض العراق حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبيةً لطلب وزيرة التجارة التركية روحسار بكجان، إلغاء العراقيل التجارية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
ناقلة-نفط (2)

«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
ناقلة نفط - أرشيفية

أول تعليق أمريكي على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران، بحسب "رويترز". وأعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي".
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