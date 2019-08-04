صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع إمام عاشور

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

إمام عاشور

حسم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة بعد أن وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك رسميا لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة البيضاء 18 مليون جنيه بالإضافة لتنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي غزل المحلة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن غزل المحلة سيحصل على 10 ملايين بخلاف المستحقات التي تنازل عنها اللاعب، بينما سيحصل نادي حرس الحدود على 8 ملايين جنيه لأن اللاعب مازال ضمن صفوفه حيث يرتبط معه بعقد إعارة لمدة موسمين تنتهي الموسم المقبل.

ويعد إمام عاشور أحد اللاعبين الصاعدين الذين ظهروا بمستوى جيد مع فريق حرس الحدود في الموسم الماضي حيث شارك معهم في 30 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف. وتعد صفقة عاشور هي الـ11 للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث أعلن رئيس القلعة البيضاء عن تعاقده رسميا مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم