رياضة

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع إمام عاشور

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
إمام عاشور
إمام عاشور
حسم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة بعد أن وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك رسميا لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة البيضاء 18 مليون جنيه بالإضافة لتنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي غزل المحلة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن غزل المحلة سيحصل على 10 ملايين بخلاف المستحقات التي تنازل عنها اللاعب، بينما سيحصل نادي حرس الحدود على 8 ملايين جنيه لأن اللاعب مازال ضمن صفوفه حيث يرتبط معه بعقد إعارة لمدة موسمين تنتهي الموسم المقبل.
ويعد إمام عاشور أحد اللاعبين الصاعدين الذين ظهروا بمستوى جيد مع فريق حرس الحدود في الموسم الماضي حيث شارك معهم في 30 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف. وتعد صفقة عاشور هي الـ11 للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث أعلن رئيس القلعة البيضاء عن تعاقده رسميا مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم
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برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني الأجنبي الجديد الذي من المقرر أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير، حيث قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك، والذي عُقد اليوم الأربعاء داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «ملف المدرب الجديد سيتم حسمه في أقرب وقت، وسيكون مفاجأة سعيدة للجماهير مثل الصفقات. سنتعاقد مع صفقتين أو ثلاث صفقات جديدة في الساعات المقبلة، وسأحقق كل أحلام جماهير الزمالك».
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رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».
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شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا على أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وقال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «أحمد ناجي تسبب في إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، وفي نفس الوقت كان بيأكل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في (بوقه)»، وكان محمود جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.
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