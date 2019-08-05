عمرو أديب: 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المنيل

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حريقًا اندلع في المركز القومي للأورام بمنطقة المنيل، وطال خزان الأكسجين، موضحًا عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحماية المدنية دفعت بنحو 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث وأضاف أديب أن الصحة تفاصيل الحادث حتى الساعة، غير أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لحريق ضخم قالوا إنه نشب بالمركز القومي للأورام بمنطقة المنيل وسمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.

أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.

وأضاف بعض الأهالي، أن الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الوضع، كما فرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الحريق، وجاري محاولة إخماد النيران.

