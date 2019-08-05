شوقي غريب: الجماهير المصرية لن تتحمل صدمة جديدة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

شوقي غريب

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا ستكون قوية للغاية، مشيرًا إلى أن معظم المنتخبات المشاركة لديها عدد كبير من المحترفين في أوروبا. وأكد غريب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «ملعب ON» الذي قدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن جماهير الكرة المصرية لن تتحمل التعرض لصدمة جديدة بعد خروج المنتخب الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي من المنتظر أن تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. وكشف، أن رئيس هيئة استاد القاهرة، وعده بأن يستضيف الملعب مباراة الافتتاح لمنتخب مصر، مؤكدا أن الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي سيمثل قوام المنتخب الأول