رياضة

شوقي غريب: الجماهير المصرية لن تتحمل صدمة جديدة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
شوقي غريب
شوقي غريب
قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا ستكون قوية للغاية، مشيرًا إلى أن معظم المنتخبات المشاركة لديها عدد كبير من المحترفين في أوروبا. وأكد غريب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «ملعب ON» الذي قدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن جماهير الكرة المصرية لن تتحمل التعرض لصدمة جديدة بعد خروج المنتخب الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين.
ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي من المنتظر أن تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. وكشف، أن رئيس هيئة استاد القاهرة، وعده بأن يستضيف الملعب مباراة الافتتاح لمنتخب مصر، مؤكدا أن الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي سيمثل قوام المنتخب الأول
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نادي الزمالك ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام

نعى نادي الزمالك، ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، والذي راح ضحيته 17 مواطنًا، فيما أصيب 32 آخرين. وكتب حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين". أصدر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
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رئيس الزمالك: حسم ملف المدرب الجديد خلال 3 أيام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، سيسافر اليوم الإثنين، إلى إحدى الدول الأوربية للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال 3 أيام. وشدد، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن مدرب فريقه الجديد يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية تجعله جديرا بقيادة الفريق في الفترة القادمة والتي ينافس فيها الفريق على العديد من البطولات.،
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محمد صلاح يقدم تعازيه لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام

أعرب نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عن كامل دعمه لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع عند معهد الأورام في المنيل. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". وكان انفجارًا مدويصا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وأصدر وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
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أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
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BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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شوبير يستقيل من اتحاد الكرة: «الاعتذار للجماهير»

تقدم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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