جامعة القاهرة: انفجار المنيل سببه تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

سيارة محترقة بجانب المعهد

أكد المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع لجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام. ونفى المكتب الإعلامى للجامعة، في بيان له اليوم الإثنين، أى حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.

وكان سكان وسط القاهرة، قد سمعوا دوي انفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام