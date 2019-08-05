جريمة

جامعة القاهرة: انفجار المنيل سببه تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
سيارة محترقة بجانب المعهد
سيارة محترقة بجانب المعهد
أكد المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع لجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام. ونفى المكتب الإعلامى للجامعة، في بيان له اليوم الإثنين، أى حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.
وكان سكان وسط القاهرة، قد سمعوا دوي انفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام
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انفجار المنيل2

حريق هائل في معهد الأورام بالمنيل (صور)

سمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.
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إصابة 5 أفراد أمن في انقلاب سيارة شرطة بجمصة

شهد طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة شرطة عقب اصطدامها في سيارة نقل ثقيل في أثناء عبور مفارق الطريق عند منطقة دميانة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور متفرقة في الجسم جميعهم من أفراد الشرطة، نقلوا إلى مستشفى بلقاس العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.
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سرقت شركة بترول.. سقوط عصابة «شقاوة والفخم» بالقليوبية

لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية على مدار شهرين كاملين حتى حددت هوية المتهمين فى حادث سرقة مبلغ كبير من خزينة شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول فمنذ أن تلقى مركز شرطة بنها بلاغا بالحادث وبدأت عملية البحث والتحري واستخدام العناصر السرية لجمع المعلومات وكل أدوات البحث حتى حددت الجناة وألقت القبض عليهم من خلال أكمنة أعدت لهم أثناء ترددهم لممارسة نشاطهم الإجرامى لتحقيق حلم الثراء السريع من المال الحرام فكانت نهايتهم خلف القضبان.
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حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.
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انفجار المنيل2

حريق هائل في معهد الأورام بالمنيل (صور)

سمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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مصرع سيدة وابنها بالشرقية أثناء توجههما لمطار القاهرة لأداء الحج

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، إثر وقوع انقلاب سيارة بمحافظة الشرقية أثناء توجهها إلى مطار القاهرة فى رحلتها لأداء فريضة الحج، حيث انقلبت سيارتهما الملاكي بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي. واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثتين للسيدة نجوي ونجلها يسري أكمل وثلاثة مصابين هم الابن الثاني والخالة والسائق محمد رفعت، جميعهم من قرية الزنكلون مركز الزقازيق على إثر انقلاب السيارة الملاكي التي تقلهم. وتوفي المصاب السائق محمد رفعت بعد نقله المستشفى أثناء محاولة إنقاذه، وبقية المصابين فى حالة خطرة.
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