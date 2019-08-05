إمام عاشور: «كان نفسي ألعب جنب محمد إبراهيم»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

حرس الحدود

أكد إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، عشقه للنادي الأبيض منذ طفولته، كاشفا أنه كان يحضر مباريات الفريق من المدرجات خاصة أنه من عائلة منتمية بالكامل للزمالك. وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، إنه كان يحرص على تشجيع الزمالك في جميع مبارياته من المدرجات، معربا عن سعادته الكبيرة باللعب بجوار النجم الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد أن كان يشجعه في وقت سابق.

وأضاف: «كان نفسي ألعب جنب محمد إبراهيم قبل رحيله عن الفريق، لأنه مثلي الأعلي، ومتأكد أننا سنقاتل من أجل إسعاد جمهور الزمالك في الموسم المقبل». وأوضح إمام، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه منذ فترة لكن المفاوضات توقفت دون أن يعرف السبب، مشيرًا إلى أنه شعر بالحزن بعد مشاهدته تقديم لاعبي