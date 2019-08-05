رياضة

إمام عاشور: «كان نفسي ألعب جنب محمد إبراهيم»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
حرس الحدود
حرس الحدود
أكد إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، عشقه للنادي الأبيض منذ طفولته، كاشفا أنه كان يحضر مباريات الفريق من المدرجات خاصة أنه من عائلة منتمية بالكامل للزمالك. وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، إنه كان يحرص على تشجيع الزمالك في جميع مبارياته من المدرجات، معربا عن سعادته الكبيرة باللعب بجوار النجم الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد أن كان يشجعه في وقت سابق.
وأضاف: «كان نفسي ألعب جنب محمد إبراهيم قبل رحيله عن الفريق، لأنه مثلي الأعلي، ومتأكد أننا سنقاتل من أجل إسعاد جمهور الزمالك في الموسم المقبل». وأوضح إمام، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه منذ فترة لكن المفاوضات توقفت دون أن يعرف السبب، مشيرًا إلى أنه شعر بالحزن بعد مشاهدته تقديم لاعبي
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نادي الزمالك ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام

نعى نادي الزمالك، ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، والذي راح ضحيته 17 مواطنًا، فيما أصيب 32 آخرين. وكتب حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين". أصدر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
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رئيس الزمالك: حسم ملف المدرب الجديد خلال 3 أيام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، سيسافر اليوم الإثنين، إلى إحدى الدول الأوربية للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال 3 أيام. وشدد، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن مدرب فريقه الجديد يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية تجعله جديرا بقيادة الفريق في الفترة القادمة والتي ينافس فيها الفريق على العديد من البطولات.،
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محمد صلاح يقدم تعازيه لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام

أعرب نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عن كامل دعمه لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع عند معهد الأورام في المنيل. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". وكان انفجارًا مدويصا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وأصدر وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
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صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع إمام عاشور

حسم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة بعد أن وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك رسميا لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة البيضاء 18 مليون جنيه بالإضافة لتنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي غزل المحلة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن غزل المحلة سيحصل على 10 ملايين بخلاف المستحقات التي تنازل عنها اللاعب، بينما سيحصل نادي حرس الحدود على 8 ملايين جنيه لأن اللاعب مازال ضمن صفوفه حيث يرتبط معه بعقد إعارة لمدة موسمين تنتهي الموسم المقبل.
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رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
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أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
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المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
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