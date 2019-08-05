رئيس الزمالك: حسم ملف المدرب الجديد خلال 3 أيام
تحرير:سعد الدين محمود
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص
الزمالك
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، سيسافر اليوم الإثنين، إلى إحدى الدول الأوربية للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال 3 أيام.
وشدد، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن مدرب فريقه الجديد يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية تجعله جديرا بقيادة الفريق في الفترة القادمة والتي ينافس فيها الفريق على العديد من البطولات.،
وأضاف، أن نجليه يعملان بكل قوتهما لتلبية احتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي، والتي كان آخرها صفقة إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، والتي أنهاها أحمد مرتضى خلال الساعات الماضية، بعدما قطع إجازته في الساحل الشمالي.
ووجه رئيس القلعة البيضاء، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دعمه
وأضاف، أن نجليه يعملان بكل قوتهما لتلبية احتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي، والتي كان آخرها صفقة إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، والتي أنهاها أحمد مرتضى خلال الساعات الماضية، بعدما قطع إجازته في الساحل الشمالي.
ووجه رئيس القلعة البيضاء، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دعمه للنادي طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن توجيه الشكر له واجب خاصة أنه دعم النادي كثيرا.
وبالحديث عن لقب بطولة الدوري الذي توج به النادي الأهلي، يرى رئيس الزمالك أن ناديه كان سيفوز باللقب منذ شهرين إذا كان لديه حارس مرمى، وأن بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق سجل هدفا بالخطأ في مرماه بمبارة حرس الحدود، كما أن فرجاني ساسي تعرض لإصابة قوية، فضلا عن مجاملة التحكيم للأهلي على حد وصفه.