رئيس الزمالك: حسم ملف المدرب الجديد خلال 3 أيام

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص

الزمالك

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، سيسافر اليوم الإثنين، إلى إحدى الدول الأوربية للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال 3 أيام. وشدد، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن مدرب فريقه الجديد يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية تجعله جديرا بقيادة الفريق في الفترة القادمة والتي ينافس فيها الفريق على العديد من البطولات.،

وأضاف، أن نجليه يعملان بكل قوتهما لتلبية احتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي، والتي كان آخرها صفقة إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، والتي أنهاها أحمد مرتضى خلال الساعات الماضية، بعدما قطع إجازته في الساحل الشمالي. ووجه رئيس القلعة البيضاء، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دعمه