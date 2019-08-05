رياضة

رئيس الزمالك: حسم ملف المدرب الجديد خلال 3 أيام

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص
الزمالك
الزمالك
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، سيسافر اليوم الإثنين، إلى إحدى الدول الأوربية للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال 3 أيام. وشدد، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن مدرب فريقه الجديد يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية تجعله جديرا بقيادة الفريق في الفترة القادمة والتي ينافس فيها الفريق على العديد من البطولات.،
وأضاف، أن نجليه يعملان بكل قوتهما لتلبية احتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي، والتي كان آخرها صفقة إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، والتي أنهاها أحمد مرتضى خلال الساعات الماضية، بعدما قطع إجازته في الساحل الشمالي. ووجه رئيس القلعة البيضاء، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دعمه
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نادي الزمالك 1

نادي الزمالك ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام

نعى نادي الزمالك، ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، والذي راح ضحيته 17 مواطنًا، فيما أصيب 32 آخرين. وكتب حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين". أصدر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
محمد صلاح

محمد صلاح يقدم تعازيه لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام

أعرب نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عن كامل دعمه لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع عند معهد الأورام في المنيل. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". وكان انفجارًا مدويصا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وأصدر وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
حرس-الحدود

إمام عاشور: «كان نفسي ألعب جنب محمد إبراهيم»

أكد إمام عاشور، لاعب غزل المحلة، المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، عشقه للنادي الأبيض منذ طفولته، كاشفا أنه كان يحضر مباريات الفريق من المدرجات خاصة أنه من عائلة منتمية بالكامل للزمالك. وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، إنه كان يحرص على تشجيع الزمالك في جميع مبارياته من المدرجات، معربا عن سعادته الكبيرة باللعب بجوار النجم الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد أن كان يشجعه في وقت سابق.
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افشة (3)

رئيس الزمالك: رفضت ضم أفشة.. ومتولي كان فوق البيعة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه تلقى اتصالات عديدة من بعض الوكلاء للتعاقد مع محمد أفشة للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية قبل انتقاله للنادي الأهلي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع حلقة السبت من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: "جابولي أفشة 3 أو 4 مرات، وقلت لهم أنا مش عايزه، ورفضت التعاقد معه". وقال رئيس نادي الزمالك بخصوص محمود متولي، المنتقل حديثا للأهلي: «أقسم بالله، محمود متولي اتعرض فوق البيعة في صفقة عواد ورفضت، وقلت لهم ده جاله رباط صليبي مرتين، وعندي أحسن منه».
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بعد فوز الأهلي باللقب.. الزمالك يتحدث عن فشل الدوري

قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز (2018-2019) افتقد معايير العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص، وأوضح أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، فجر اليوم الخميس: «لا توجد مسابقة في العالم تستمر سنة، ولن نجد ناديا تتأجل له 13 مباراة في الدور الأول، لذا قلت إن نادي بيراميدز ينافس القلعة البيضاء لأننا لعبنا 13 أو 14 مباراة، بينما لعب النادي الأهلي 3 مباريات فقط».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: حزين لتحميلي مسؤولية هزائم الزمالك

أعرب أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن حزنه بسبب الانتقادات الموجهة إليه وإلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحميلهما مسؤولية جميع الهزائم التي يتلقاها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وقال أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، إنه لا يرغب في الاستمرار طويلا في منصبه، كما أنه لا يرغب في نسب الفضل إليه، وإنما يهتم بإعداد كوادر تكون قادرة على قيادة الفريق في الفترات المقبلة للموسم الجديد.
جماهير الزمالك

رئيس الزمالك: المدرب القادم سيكون مفاجأة سعيدة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني الأجنبي الجديد الذي من المقرر أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير، حيث قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك، والذي عُقد اليوم الأربعاء داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «ملف المدرب الجديد سيتم حسمه في أقرب وقت، وسيكون مفاجأة سعيدة للجماهير مثل الصفقات. سنتعاقد مع صفقتين أو ثلاث صفقات جديدة في الساعات المقبلة، وسأحقق كل أحلام جماهير الزمالك».
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