نادي الزمالك ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام
تحرير:التحرير
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
نادي الزمالك
نعى نادي الزمالك، ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، والذي راح ضحيته 17 مواطنًا، فيما أصيب 32 آخرين.
وكتب حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين".
أصدر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقدته لمتابعة مستجدات الحادث.وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء
وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقدته لمتابعة مستجدات الحادث.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي أسباب وكيفية وقوع الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد أخلت مبنى معهد الأورام بالمنيل من المرضى وذويهم في الشوارع المحيطة للمبنى، بعد وقوع انفجار هائل أدى إلى اندلاع النيران الطابق الثاني بالمعهد نتيجة انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.