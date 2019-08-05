رياضة

نادي الزمالك ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نعى نادي الزمالك، ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، والذي راح ضحيته 17 مواطنًا، فيما أصيب 32 آخرين. وكتب حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين". أصدر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقدته لمتابعة مستجدات الحادث.وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء
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محمد صلاح

محمد صلاح يقدم تعازيه لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام

أعرب نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عن كامل دعمه لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع عند معهد الأورام في المنيل. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". وكان انفجارًا مدويصا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وأصدر وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
امام-عاشور

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع إمام عاشور

حسم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة بعد أن وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك رسميا لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة البيضاء 18 مليون جنيه بالإضافة لتنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي غزل المحلة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضح المصدر أن غزل المحلة سيحصل على 10 ملايين بخلاف المستحقات التي تنازل عنها اللاعب، بينما سيحصل نادي حرس الحدود على 8 ملايين جنيه لأن اللاعب مازال ضمن صفوفه حيث يرتبط معه بعقد إعارة لمدة موسمين تنتهي الموسم المقبل.
برشلونة (1)

برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.
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محمد صلاح

محمد صلاح يقدم تعازيه لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام

أعرب نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عن كامل دعمه لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع عند معهد الأورام في المنيل. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". وكان انفجارًا مدويصا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وأصدر وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل.
مباراة-الجونة-والزمالك (9)

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حيث تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأبيض بسبب منافسته على بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الزمالك خسارة أو تعادل الأهلي أمام المقاولون حتى يؤجل حسم المسابقة إلى المباراة الأخيرة أمام المارد الأحمر.
الزمالك-وبيراميدز (7)

ميركاتو الزمالك.. صفقات سوبر وضحية مغربية

يسعى نادى الزمالك لدعم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفى، لمواصلة المنافسة على الألقاب فى الموسم القادم، وذلك بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. أولى صفقات الزمالك الرسمية والوحيدة حتى الآن، المغربى أشرف بن شرقى، الذى انضم من صفوف الهلال السعودى، لمدة 3 سنوات، علما بأن صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال فى فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة فى تلك الفترة، وهو الأمر الذى دفع إدارة الهلال إلى إعارته فى الموسم الماضى لنادى لانس الفرنسى.
خالد-بوطيب (1)

الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.
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