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وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار الذى وقع بمحيط معهد الأورام"، مضيفة أن الإصابات بينها حالات شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة، أما الجثامين فعددهم 17، ويوجد "كيس أشلاء".
وأكدت الوزيرة، أنه تم تحويل 34 حالة لإخلاء المعهد ونقلهم لمعهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام.وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك.وأوضحت الجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع
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معهد الأورام33

«كيس أشلاء» و17 جثة.. الصحة تكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل. وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر صحفي على "إكسترا نيوز". وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي أسباب وكيفية وقوع الحادث.
وزيرة-الصحة

الصحة: نقل مصابي انفجار معهد الأورام إلى معهد ناصر

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، وصول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى معهد ناصر وتتابع حالة المصابين في حريق شب بمحيط معهد الأورام. وشهد محيط المعهد بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتج عن اصطدام سيارات أمام المعهد. وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.
عمرو أديب

عمرو أديب: 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المنيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حريقًا اندلع في المركز القومي للأورام بمنطقة المنيل، وطال خزان الأكسجين، موضحًا عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحماية المدنية دفعت بنحو 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث وأضاف أديب أن الصحة تفاصيل الحادث حتى الساعة، غير أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لحريق ضخم قالوا إنه نشب بالمركز القومي للأورام بمنطقة المنيل وسمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.
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ترامب بعد هجومي تكساس وأوهايو: لا مكان للكراهية في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا"، وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد، بحسب "رويترز". وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، اليوم الأحد، أنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين غدا الإثنين. وتابع أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
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معهد الأورام33

«كيس أشلاء» و17 جثة.. الصحة تكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل. وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر صحفي على "إكسترا نيوز". وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي أسباب وكيفية وقوع الحادث.
وزيرة-الصحة

الصحة: نقل مصابي انفجار معهد الأورام إلى معهد ناصر

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، وصول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى معهد ناصر وتتابع حالة المصابين في حريق شب بمحيط معهد الأورام. وشهد محيط المعهد بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتج عن اصطدام سيارات أمام المعهد. وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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