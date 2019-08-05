اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة في أسوان

تحرير:عوض سليم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ ص

وزير الداخلية

اعتمد اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بالأقسام الشرطية بالمدن والمراكز بدائرة محافظة أسوان. وشملت الحركة، تجديد الثقة فى الرائد محمود حامد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان أول، وأيضا تجديد الثقة فى الرائد عمرو مصطفى، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان ثان، والرائد نبيل أحمد محمد، رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوسمبل، والرائد حسين أبو زيد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة، والرائد شريف محمد صلاح الدين، رئيسا لمباحث مركز شرطة أسوان.

وشملت الحركة، إسناد رئاسة مباحث مركز دراو للرائد أحمد محمد فهمى، والرائد كريم أبو العباس، رئيسا لمباحث مركز شرطة كوم أمبو، والرائد محسن رفعت متولى، رئيسا لمباحث مركز شرطة نصر النوبة، والمقدم أحمد محمد مرشدى، رئيسا لمباحث مركز شرطة إدفو، والرائد محمود الباجا، رئيسا لمباحث سجن أسوان الجديدة.وكان اللواء