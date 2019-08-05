جريمة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، بلاغًا بوفاة شخص مريض نفسي وكان يُعالج في مستشفى المعمورة.على الفور انتقل النقيب أحمد النوحى معاون مباحث مركز شرطة حوش عيسى
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اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة في أسوان

اعتمد اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بالأقسام الشرطية بالمدن والمراكز بدائرة محافظة أسوان. وشملت الحركة، تجديد الثقة فى الرائد محمود حامد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان أول، وأيضا تجديد الثقة فى الرائد عمرو مصطفى، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان ثان، والرائد نبيل أحمد محمد، رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوسمبل، والرائد حسين أبو زيد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة، والرائد شريف محمد صلاح الدين، رئيسا لمباحث مركز شرطة أسوان.
معهد الأورام

الداخلية: مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 في انفجار أمام معهد الأورام

كشف مصدر أمني، أنه مساء أمس الأحد، شهدت منطقة المنيل اصطدام سيارة مسرعة بـ3 سيارات آخرين، ما أدى إلى حدوث انفجار أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية: "حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات". وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك.
حريق معهد الأورام

الأمن يخلي محيط معهد الأورام في المنيل

أخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مبنى معهد الأورام بالمنيل من المرضى وذويهم في الشوارع المحيطة للمبنى، بعد وقوع انفجار هائل أدى إلى اندلاع النيران الطابق الثاني بالمعهد نتيجة انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران. وأضاف بعض الأهالي، أن الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الوضع، كما فرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الحريق، وجاري محاولة إخماد النيران.
سيارة محترقة أمام المعهد

جامعة القاهرة: انفجار المنيل سببه تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه

أكد المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع لجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام. ونفى المكتب الإعلامى للجامعة، في بيان له اليوم الإثنين، أى حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.
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انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

هرب من الحر للموت.. انتشال جثة طفل غرق بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، غرق في أثناء الاستحمام في ترعة الخندق بقرية الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد غرق الطفل محمود بهاء خليفة، 14 سنة، طالب بالصف الثالث، مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

اشمعنا أنا مابخلفش..اعترافات صادمة لقاتلة طفلي زوجها

لم تحتسب عدم إنجابها عند الله عساه تعالى أن ينعم عليها بالولد في أي وقت، لكنها كفرت بأنعم الله وملأ الحقد والكراهية قلبها فراحت تنقم على كل من لديه أطفال وتمنت أن يحرموا منهم كما حرمت هي، وتناست أن الإنجاب رزق مكتوب يأتي في أي وقت، لم يلتفت الزوج لحجم الكراهية في قلب زوجته تجاه طفليه ورغم أنه حاول إرضاءها بكل السبل إلا أن نار الغيرة والحسد كانت قد حرقت وجدانها لتسلم نفسها لشيطانها الذي أوعز إليها بقتل طفلي زوجها من زيجة سابقة، فخنقت الأول ولم يشك أحد في الوفاة، لتكرر الأمر بعد3 أشهر مع طفلته الثانية ليطرق الشك قلب الأب.
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