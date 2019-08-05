ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص

جثة - أرشيفية

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، بلاغًا بوفاة شخص مريض نفسي وكان يُعالج في مستشفى المعمورة.على الفور انتقل النقيب أحمد النوحى معاون مباحث مركز شرطة حوش عيسى