ارتفاع عدد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلًا

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ ص

معهد الأورام

ارتفع عدد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلًا بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة. وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك. وأوضحت الجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، في بيان، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد