«فض رابعة وخلية الزيتون» أبرز محاكمات الإثنين

37 متهما يُحاكمون باتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان "هشام بركات حاليا" وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

محاكمة متهمين- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، المنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت، ويواجه المتهمون فيها عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أحداث عنف الظاهر تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد. أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية