«فض رابعة وخلية الزيتون» أبرز محاكمات الإثنين
37 متهما يُحاكمون باتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان "هشام بركات حاليا" وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم
تحرير:سماح عوض الله
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، المنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت، ويواجه المتهمون فيها عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أحداث عنف الظاهر
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.
أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية
أحداث عنف الظاهر
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.
أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
12 داعشي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.
تحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، يٌحاكم فيها 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، نسبت لهم النيابة قيام المتهمين من الأول وحتى الثالث أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت الجماعة الإرهابية التى أسسوها تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
فض رابعة
تواصل الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، المتهمين بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين، وتقدم المتهمون بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام الدائرة الحالية.برئاسة المستشار حسن فريد.