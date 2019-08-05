جريمة

«فض رابعة وخلية الزيتون» أبرز محاكمات الإثنين

37 متهما يُحاكمون باتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان "هشام بركات حاليا" وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم
تحرير:سماح عوض الله ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، المنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت، ويواجه المتهمون فيها عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أحداث عنف الظاهر تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر".  تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد. أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية
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حريق معهد الأورام

ارتفاع عدد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلًا بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة. وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك. وأوضحت الجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.
جثة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة في أسوان

اعتمد اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بالأقسام الشرطية بالمدن والمراكز بدائرة محافظة أسوان. وشملت الحركة، تجديد الثقة فى الرائد محمود حامد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان أول، وأيضا تجديد الثقة فى الرائد عمرو مصطفى، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان ثان، والرائد نبيل أحمد محمد، رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوسمبل، والرائد حسين أبو زيد، رئيسا لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة، والرائد شريف محمد صلاح الدين، رئيسا لمباحث مركز شرطة أسوان.
معهد الأورام

الداخلية: مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 في انفجار أمام معهد الأورام

كشف مصدر أمني، أنه مساء أمس الأحد، شهدت منطقة المنيل اصطدام سيارة مسرعة بـ3 سيارات آخرين، ما أدى إلى حدوث انفجار أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية: "حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات". وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك.
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المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية مدينة نصر» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على أرض مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة تسهيل الاستيلاء للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
جمال-اللبان

الحكم على جمال اللبان بالسجن المشدد 15 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامي بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.. وكشفت التحقيقات، إن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
سعاد-الخولى

دائرة جديدة لمحاكمة سعاد الخولي فى «غسل الأموال»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة الغد 28 يوليو لبدء نظر أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابق، وشريكها الموظف بشركة الطيران، بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وحددت «الاستئناف» الدائرة 31 جنايات شمال القاهرة، لنظر المحاكمة، ومن المقرر انعقاد الجلسات بمجمع المحاكم بطرة، وذلك بعد تنحي دائرة المستشار أسامة أنور جامع عن نظر القضية، وطلبه إحالتها للمحكمة التى قاضت الخولي بتهمة الرشوة.
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