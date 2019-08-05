انفجار معهد الأورام.. عصام الحضري ينعى الضحايا

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

عصام الحضري

نعى عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، ضحايا الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عند معهد الأورام في المنيل، والذي راح ضحيته 19 مواطنًا، بالإضافة إلى «كيس أشلاء»، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة، وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صباح اليوم الإثنين: «إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان».

وكان انفجارًا مدويًا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وأصدرت وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 19 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل، وأضافت الوزيرة، أن 30 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد

وكان انفجارًا مدويًا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وأصدرت وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 19 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل، وأضافت الوزيرة، أن 30 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى.



وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي أسباب وكيفية وقوع الحادث.



وأغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، طريق الكورنيش في الاتجاه المؤدي للمعادي - حلوان، بعد ورود بلاغ بحريق هائل بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل بسبب تصادم عدد من السيارات.