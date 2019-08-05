رياضة

انفجار معهد الأورام.. عصام الحضري ينعى الضحايا

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
عصام الحضري
عصام الحضري
نعى عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، ضحايا الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عند معهد الأورام في المنيل، والذي راح ضحيته 19 مواطنًا، بالإضافة إلى «كيس أشلاء»، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة، وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صباح اليوم الإثنين: «إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان».
وكان انفجارًا مدويًا قد وقع أمام معهد الأورام في المنيل بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وأصدرت وزيرة الصحة، بيانًا، أكدت فيه أن 19 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل، وأضافت الوزيرة، أن 30 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد
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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
وست-هام‎

تحريك مقاعد ملعب وست هام قبل افتتاح البريميرليج

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فيليب-كوتينيو (2)

أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.
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أجواء-الجماهير-المصرية (15)

رسائل غاضبة من الجماهير للاعبي المنتخب (صور)

شهدت مباراة نيجيريا والسنغال التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعليق لافتة من الجماهير المصرية التي تحضر المباراة من الملعب على واجهة مدرجات الدرجة الثالثة العلوية وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني بعد خروجهم مبكرا من البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز في لقاء الفريقين في دور الـ16 بهدف دون رد. الجماهير التي حضرت اللقاء كتبت على اللافتة: "لم تكونوا رجالا" في إشارة إلى ظهورهم بمستوى متواضع خلال مشوار المنتخب في البطولة بعد الخروج المفاجئ أمام جنوب إفريقيا.
تريزيجية (2)

تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
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كتب ثم حذف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ«شوبير»

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكتب عليها تعليقًا: "أفضل من يقود الاتحاد بالإضافة إلى إيموشن وجه ملائكي"، ثم قام بحذف المنشور من على صفحته. وفجر شوبير، مفاجأة خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، قائلا: "لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، طوال الفترة الماضية".
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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