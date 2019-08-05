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صحف الإمارات: إعلان دستوري بالسودان واحتجاز ناقلة

بعد إعلان قائد في "الحرس الثوري" الإيراني ناقلة النفط التي احتجزت كانت سفينة عراقية نفت وزارة النفط العراقية أي علاقة لها بتلك الناقلة التي تحتجزها طهران.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدر التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، والتي طالعتنا أيضا على احتجاز إيران لناقلة نفط، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري أمس الأحد، ليفتتحا الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، فيما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن التوقيع النهائي سيكون في 17 الجاري بحضور إقليمي ودولي.
وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن دولا ومنظمات عربية رحبت بتوقيع الأطراف السودانية على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية في السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ورحبت الإمارات بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الشقيق والتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون
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وزارة-النفط-العراقية

أول تعليق من العراق على السفينة المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة النفط العراقية أن تكون ناقلة النفط التي احتجزتها إيران عراقية خلافا لادعاءات الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز".
السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
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تهديد ايران للملاحة

صراع الناقلات مسلسل لا ينتهي وأوروبا الخاسر الأكبر

أصبح التصعيد الإيراني وتهديد الممرات المائية مسلسلا لا تنتهي حلقاته، فلا تزال أزمة الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران لم تنتهِ بعد، حتى نجد طهران تعلن، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون الكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة. الحرس الثوري الإيراني زعم أن الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبَل السلطات القضائية في جزيرة فارسي، الواقعة على الخليج العربي، وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.
صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: اتفاق دستوري بالسودان وخفض جديد للنووي

تصدر الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الصفحات الأولى للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما تناولت الهجوم الذي شهدته ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسى "قوى الحرية والتغيير"، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة.
صحف

صحف سعودية: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط افتتاحيات الصحف. صحيفة "عكاظ" تناولت الشأن السوداني، حيث كشفت عن مقتل ثمانية متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص أمس في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات فرضت حظر التجوال بمدن الولاية وعلقت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي حتى إشعار آخر .
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