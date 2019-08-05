صحف الإمارات: إعلان دستوري بالسودان واحتجاز ناقلة

بعد إعلان قائد في "الحرس الثوري" الإيراني ناقلة النفط التي احتجزت كانت سفينة عراقية نفت وزارة النفط العراقية أي علاقة لها بتلك الناقلة التي تحتجزها طهران.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

صحف إماراتية

تصدر التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، والتي طالعتنا أيضا على احتجاز إيران لناقلة نفط، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري أمس الأحد، ليفتتحا الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، فيما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن التوقيع النهائي سيكون في 17 الجاري بحضور إقليمي ودولي.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن دولا ومنظمات عربية رحبت بتوقيع الأطراف السودانية على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية في السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ورحبت الإمارات بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الشقيق والتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون