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الأرصاد: طقس اليوم حار.. و10 مدن «+40 درجة»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 27 37 شبين الكوم 26 36 طنطا 25 36 دمنهور 26 34 الإسكندرية 26 32 بلطيم 26 32 مطروح 24 30 السلوم 23 32 سيوة 25 38  بورسعيد 26 33 دمياط 25 33 الزقازيق 26 36 الاسماعيلية 26 37 السويس 26 37 العريش 24 34  رفح 23 33 رأس سدر 27 39  نخل
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وزير التعليم العالي يتفقد موقع حادث «معهد الأورام»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع الحادث الذي وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومي للأورام مساء أمس الأحد، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتفقد وزير التعليم العالي، المعهد القومي للأورام، واطمأن على حالة المرضى والعاملين في المعهد، ثم اتجه إلى طوارئ قصر العيني وتابع استقبال المصابين نتيجة الحادث، وأجرى زيارة لعدد من الجرحى والمصابين، كما اطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.
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17 خدمة إلكترونية يقدمها «التحول الرقمي» في بورسعيد

تقدم منظومة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، حتى اليوم الاثنين، 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة. وشملت الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتموين "إصدار بدل فاقد وتالف للبطاقة التموينية، وتفعيل بطاقة التحول الرقمي، بينما تضمنت خدمات التوثيق 9 خدمات إلكترونية وهي: توكيل عام فى القضايا، توكيل رسمى، توكيل رسمى شامل، توكيل فى الأمور الزوجية، إقرار بالشطب، إقرار تصحيح محرر، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمى، وعام مخصص".
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وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار الذى وقع بمحيط معهد الأورام"، مضيفة أن الإصابات بينها حالات شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة، أما الجثامين فعددهم 17، ويوجد "كيس أشلاء".
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«كيس أشلاء» و17 جثة.. الصحة تكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بيانًا، أكدت فيه أن 17 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل. وأضافت الوزيرة، أن 32 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى، وتوجهت إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، موضحة أنه تم تجميع "كيس أشلاء" من الضحايا، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر صحفي على "إكسترا نيوز". وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي أسباب وكيفية وقوع الحادث.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس. وتوقع الخبراء ارتفاع الموج في البحر المتوسط ليتراوح من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر يرتفع الموج ليتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
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الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و8 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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