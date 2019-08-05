الأرصاد: طقس اليوم حار.. و10 مدن «+40 درجة»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 27 37 شبين الكوم 26 36 طنطا 25 36 دمنهور 26 34 الإسكندرية 26 32 بلطيم 26 32 مطروح 24 30 السلوم 23 32 سيوة 25 38 بورسعيد 26 33 دمياط 25 33 الزقازيق 26 36 الاسماعيلية 26 37 السويس 26 37 العريش 24 34 رفح 23 33 رأس سدر 27 39 نخل