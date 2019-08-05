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ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».
وفى سياق آخر ينتظر الفنان محمد رمضان، طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» الذي من المقرر طرحه ضمن سباق عيد الأضحى المقبل، الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد، هند صبري، أمينة خليل، أحمد حاتم، نهى عابدين وهانى عادل. قد يهمك| 7 ملاحظات على تريلر «الكنز
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تامر حسني يطرح برومو فيلم «الفلوس»

طرح الفنان تامر حسني البرومو التشويقي لفيلم "الفلوس" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، قريبا بجميع دور العرض، قصة: تامر حسني، سيناريو وحوار: محمد عبدالمعطي، إنتاج: نيو سينشري، إخراج: سعيد الماروق"، وظهر من خلال البرومو عدد من مشاهد الأكشن والكوميديا. الفيلم كان فى البداية يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب"، ولكن تم تغييره فى النهاية إلى اسم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسني كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون.
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ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".
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النجوم يهنئون أحمد حلمي على خيال مآتة: هتكسر الدنيا

قدّم العديد من النجوم التهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد طرحه الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات". ومن الفنانين الذين هنؤوه نجم مسرح مصر أوس أوس الذي كتب "أخيرا هيكسر الدنيا بإذن الله"، وكتب الفنان أمير كرارة: "مبروك".
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زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
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درة وخالد سليم يواصلان تصوير مسلسل «بلا دليل» (صور)

تواصل أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمين درة وخالد سليم، التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي، قبل الانتقال للتصوير فى لوكيشن آخر بشوارع القاهرة، وذلك من أجل سرعة الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات لجهة العرض قبل شهر أكتوبر. مسلسل «بلا دليل» من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وبالتزامن مع التصوير تواصل مؤلفة العمل الانتهاء من الحلقات الأخيرة، ويعد هذا المسلسل هو أول عمل يجمع كلا من درة وخالد سليم فى الدراما التليفزيونية.
درة

درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.
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