ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

الفنان محمد رمضان

يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».

وفى سياق آخر ينتظر الفنان محمد رمضان، طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» الذي من المقرر طرحه ضمن سباق عيد الأضحى المقبل، الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد، هند صبري، أمينة خليل، أحمد حاتم، نهى عابدين وهانى عادل. قد يهمك| 7 ملاحظات على تريلر «الكنز