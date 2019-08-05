17 خدمة إلكترونية يقدمها «التحول الرقمي» في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

التحول الرقمي - تعبيرية

تقدم منظومة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، حتى اليوم الاثنين، 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة. وشملت الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتموين "إصدار بدل فاقد وتالف للبطاقة التموينية، وتفعيل بطاقة التحول الرقمي، بينما تضمنت خدمات التوثيق 9 خدمات إلكترونية وهي: توكيل عام فى القضايا، توكيل رسمى، توكيل رسمى شامل، توكيل فى الأمور الزوجية، إقرار بالشطب، إقرار تصحيح محرر، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمى، وعام مخصص".

بينما شملت الخدمات الأسرية "مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج غير المسلمين، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية طلاق، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية تصادق، ومستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية مراجعة". أما خدمات نيابة الأسرة