قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

تتعاون البنوك العاملة في مصر مع المؤسسات الخيرية ووزارة الأوقاف في تقديم مجموعة من البرامج الخاصة بشراء صكوك الأضحية، كما تقوم بتوفير طرق متنوعة للتبرع

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أضاحي العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.

ونعرض في هذا التقرير مجموعة من البنوك التي يمكن من خلالها شراء صكوك الأضحية وفقا لما يلي: البنك الأهلي المصري -قيمة الصك 1800 جنيه من وزارة الأوقاف، ويمكن التبرع على حساب رقم (0013070465285400014). -قيمة الصك 3 آلاف جنيه من بنك الطعام المصري، وصك الأضحية المستورد بنحو 1950 جنيها، ويمكن التبرع من خلال