قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

تتعاون البنوك العاملة في مصر مع المؤسسات الخيرية ووزارة الأوقاف في تقديم مجموعة من البرامج الخاصة بشراء صكوك الأضحية، كما تقوم بتوفير طرق متنوعة للتبرع
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف.
ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
ونعرض في هذا التقرير مجموعة من البنوك التي يمكن من خلالها شراء صكوك الأضحية وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
-قيمة الصك 1800 جنيه من وزارة الأوقاف، ويمكن التبرع على حساب رقم (0013070465285400014).
-قيمة الصك 3 آلاف جنيه من بنك الطعام المصري، وصك الأضحية المستورد بنحو 1950 جنيها، ويمكن التبرع من خلال
ونعرض في هذا التقرير مجموعة من البنوك التي يمكن من خلالها شراء صكوك الأضحية وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
-قيمة الصك 1800 جنيه من وزارة الأوقاف، ويمكن التبرع على حساب رقم (0013070465285400014).
-قيمة الصك 3 آلاف جنيه من بنك الطعام المصري، وصك الأضحية المستورد بنحو 1950 جنيها، ويمكن التبرع من خلال حساب رقم ( 888777).
بنك مصر
-قيمة الصك 1800 جنيه من وزارة الأوقاف، ويمكن التبرع على حساب رقم (1400001009999999).
-قيمة الصك 3 آلاف جنيه من بنك الطعام المصري، وصك الأضحية المستورد بنحو 1950 جنيها، ويمكن التبرع من خلال حساب رقم ( 888777).
البنك المركزي المصري
-قيمة الصك 1800 جنيه من وزارة الأوقاف، ويمكن التبرع على حساب رقم (2/22222/450/9).
مصرف أبو ظبي الإسلامي
-قيمة الصك 3300 جنيه من مؤسسة مصر الخير، ويمكن التبرع ببرنامج صك الأضحية من خلال أى فرع من فروع المصرف.
-يتعاون مصرف أبو ظبي الإسلامي مع جمعية الأورمان ببرنامج صك الأضحية، حيث توفر الجمعية 3 أنواع من الصكوك بالمبالغ التالية: (3100 جنيه- 2550 جنيها- 1950 جنيها).
المصرف العربي الدولي
يتيح المصرف العربي للعملاء إمكانية شراء صك الأضحية من خلال بنك الطعام المصري، حيث يوفر بنك الطعام نوعين من الصكوك، وتبلغ قيمة الصك البلدي 3000 جنيه، أما الصك المستورد فتبلغ قيمته 1950 جنيها.
ويمكن الحصول على صك الأضحية عن طريق إيداع قيمته في حساب رقم 888777، وذلك بعد التواصل مع بنك الطعام المصري على رقم 16060 وطلب التحصيل من المنزل، كما يمكن شراء صك بنك الطعام عن طريق أي فرع من فروع المصرف.
البنك التجاري الدولي (CIB)
-قيمة الصك 3300 جنيه من مؤسسة مصر الخير، ويمكن التبرع على حساب رقم (100100/1).
-قيمة الصك من بنك الطعام المصرى (البلدى بقيمة 3000 جنيه- المستورد بقيمة 1950 جنيها)، ويمكن التبرع على حساب رقم (888777).
-قيمة الصك من دار الأورمان (3100 جنيه- 2550 جنيها- 1950 جنيها)، ويمكن التبرع على حساب رقم (99455).
المصرف المتحد
-قيمة الصك من بنك الطعام المصرى (البلدى بقيمة 3000 جنيه- المستورد بقيمة 1950 جنيها)، ويمكن التبرع على حساب رقم (2031020216061).
-قيمة الصك من دار الأورمان (3100 جنيه- 2550 جنيها- 1950 جنيها)، ويمكن التبرع على حساب رقم (2031021445986).
كيفية شراء صك الأضحية من المؤسسات الخيرية
نشرت وزارة الأوقاف على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طريقة شراء صكوك الأضاحي من مشروعها، أما المؤسسات الأخرى فلكل منها سعره وطريقة التبرع الخاصة به، فمثلا بنك الطعام المصري يبلغ سعر صك اللحوم البلدي فيه 3000 جنيه، ويمكن التبرع من خلال موقع البنك أو حسابه الموحد في البنوك.
أما جمعية الأورمان فتتفاوت أسعار الصكوك فيها بين 1950 جنيها و3100 جنيه، ويمكن شراء الصك منها بنظام التقسيط، ولها أكثر من طريقة دفع؛ مثل فوري وحساباتها في البنوك، أما جمعية رسالة فيبلغ سعر صك الأضحية فيها 1800 جنيه، وتم تحديد رقم 19450 للتواصل مع الجمعية.