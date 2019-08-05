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أحمد السعدني بطلا لـ«شبر ميه».. العرض في موسم الشتاء

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
أحمد السعدني
أحمد السعدني
وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني لتقديم دور البطولة في مسلسل "شبر ميه"، ويتم التحضير للعمل حاليا لاستكمال تصويره فى نهاية هذا الأسبوع، وكان قد توقف بعد تصوير يوم واحد للاستقرار على الأبطال المشاركين فى المسلسل. "شبر ميه" اسم مؤقت للعمل المأخوذ عن "فورمات" أجنبي، ومقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وينتمي لنوعية الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم بجانب أحمد السعدني، منهم نجلاء بدر ومراد مكرم وأحمد مجدي وثراء جبيل وسارة نخلة، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.
يعد مسلسل "شبر ميه" البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدني في الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وهو تأليف عصام الشماع وإخراج
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رامز أمير: بحب أحمد السقا ونفسي أبقى زيه

عبر الفنان رامز أمير عن إعجابه الشديد بالفنان أحمد السقا، الذي يعتبره النجم المفضل له، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "آسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسي أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش.. بس حبي للتمثيل وللأكشن بدأ معايا لما شوفت "شورت وفنلة وكاب" ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللى نفسي أبقى زيه.. حبى ليه هو اللى خلانى أمثل.. هو اللى خلانى أعمل أكشن، وتابع: "أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالى عشرين مرة ويمكن أكتر".
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يسرا وسوسن بدر تعزيان في والدة هالة صدقي

حرصت الفنانات يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر ،والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانان خالد زكي وإدوارد، ورئيس المركز الكاثوليكى، الأب بطرس دانيال على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي. وكان قد حضر منذ قليل كلا من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي. وكانت الفنانة هالة صدقي، قد صرحت بأن والدتها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولذا مثل رحيلها صدمة لها، إذ قطعت إجازتها في الساحل الشمالي بعد هذه الخسارة المفجعة.
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بعد الانفصال.. هنا شيحة تعود بـ«شخصية جديدة»

كتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نصيحة بدت لجمهورها "مقصودة وموجهة"، خاصة أنه أول تعليق لها عبر حسابها تتحدث فيه عن وضعها بعد الانفصال عن الفنان أحمد فلوكس. وشاركت "هنا" صورة مكتوبا عليها بالإنجليزية: "كل مرحلة مقبلة من حياتك تستلزم أن تظهر بشكل مختلف عنك تماما"، وعلقت عليها قائلة: "أهلا بنسختي الجديدة، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي". يذكر أن فلوكس وهنا شيحة تزوجا في أكتوبر الماضي، خلال حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو دياب

عمرو دياب في أحدث أغانيه: بحبه في قلة عقله (فيديو)

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
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