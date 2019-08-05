أحمد السعدني بطلا لـ«شبر ميه».. العرض في موسم الشتاء

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

أحمد السعدني

وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني لتقديم دور البطولة في مسلسل "شبر ميه"، ويتم التحضير للعمل حاليا لاستكمال تصويره فى نهاية هذا الأسبوع، وكان قد توقف بعد تصوير يوم واحد للاستقرار على الأبطال المشاركين فى المسلسل. "شبر ميه" اسم مؤقت للعمل المأخوذ عن "فورمات" أجنبي، ومقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وينتمي لنوعية الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم بجانب أحمد السعدني، منهم نجلاء بدر ومراد مكرم وأحمد مجدي وثراء جبيل وسارة نخلة، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

يعد مسلسل "شبر ميه" البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدني في الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وهو تأليف عصام الشماع وإخراج