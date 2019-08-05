أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

فيليب كوتينيو

لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.

والتقى برشلونة أمس مع نظيره أرسنال في كأس جامبر الودي، وفاز البرسا بنتيجة 2-1، وأشارت بعض التقارير إلى رغبة إدارة المدفعجية في استغلال تلك المباراة للتواصل مع كوتينيو تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق اللندني. وعلق مدرب أرسنال أوناي إيمري على تلك الصفقة بحسب ما نقل موقع "فوتبول لندن" قائلًا: "لا يوجد شك برغبتنا

والتقى برشلونة أمس مع نظيره أرسنال في كأس جامبر الودي، وفاز البرسا بنتيجة 2-1، وأشارت بعض التقارير إلى رغبة إدارة المدفعجية في استغلال تلك المباراة للتواصل مع كوتينيو تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق اللندني.



وعلق مدرب أرسنال أوناي إيمري على تلك الصفقة بحسب ما نقل موقع "فوتبول لندن" قائلًا: "لا يوجد شك برغبتنا في تدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين بقدر المستطاع".



وواصل إيمري: "فيليب كوتينيو من أفضل اللاعبين في العالم بالطبع، ولكننا لم نتحدث في أي وقت عنه".



يذكر أن أرسنال فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيشارك في الدوري الأوروبي من جديد، تلك المسابقة التي وصل إلى المباراة النهائية بها الموسم الماضي قبل الخسارة أمام مواطنه تشيلسي.