رياضة

أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.
والتقى برشلونة أمس مع نظيره أرسنال في كأس جامبر الودي، وفاز البرسا بنتيجة 2-1، وأشارت بعض التقارير إلى رغبة إدارة المدفعجية في استغلال تلك المباراة للتواصل مع كوتينيو تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق اللندني. وعلق مدرب أرسنال أوناي إيمري على تلك الصفقة بحسب ما نقل موقع "فوتبول لندن" قائلًا: "لا يوجد شك برغبتنا
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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
وست-هام‎

تحريك مقاعد ملعب وست هام قبل افتتاح البريميرليج

أكدت مجموعة "إي 20" المالكة لاستاد لندن، أن تكلفة تحويل الاستاد من ملعب لكرة القدم إلى مجمع رياضي متعدد الاستخدامات وتجديده نحو 6 ملايين جنيه إسترليني. ويمتلك وست هام عقد إيجار مدته 99 عاما للاستاد الذي يتسع لـ60 ألف مقعد، وأنشئ لأولمبياد 2012، لكنه لا يدفع سوى 2.5 مليون جنيه إسترليني إيجارا سنويا، وعاد فريق الهامرز إلى ملعبه يوم السبت لخوض مباراة ودية ضد أتلتيك بلباو، قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019- 2020 ضد حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس.
عصام الحضري

انفجار معهد الأورام.. عصام الحضري ينعى الضحايا

نعى عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، ضحايا الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عند معهد الأورام في المنيل، والذي راح ضحيته 19 مواطنًا، بالإضافة إلى «كيس أشلاء»، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة، وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صباح اليوم الإثنين: «إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان».
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ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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برشلونة يعرض كوتينيو على الأندية الإنجليزية

بدأ برشلونة التحرك من أجل التخلص من خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عرض العملاق الكتالوني، خدمالت كوتينيو على الأندية الإنجليزية مقابل 27 مليون جنيه إسترليني على سبيل الإعارة، ويعاني برشلونة من ديون تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ويرى بأن لاعب ليفربول السابق لن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الموسم المقبل، خاصة بعد وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.
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مع اقتراب رحيله.. برشلونة يحدد ثمن كوتينيو

حدد برشلونة ثمن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو للأندية الراغبة في التعاقد معه، حيث قدّر العملاق الكتالوني قيمته بـ120 مليون يورو، أي أقل بـ15 مليونا عن المبلغ الذي دفعه البارسا للتعاقد معه من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، ويعد كوتينيو من أبرز اللاعبين المرشح رحيلهم عن النادي إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل توفير الأموال اللازمة لاستعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار، وبات برشلونة مستعدا لبيع كوتينيو بثمن أقل من شرائه للتخلص منه في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
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