وزير التعليم العالي يتفقد موقع حادث «معهد الأورام»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع الحادث الذي وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومي للأورام مساء أمس الأحد، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتفقد وزير التعليم العالي، المعهد القومي للأورام، واطمأن على حالة المرضى والعاملين في المعهد، ثم اتجه إلى طوارئ قصر العيني وتابع استقبال المصابين نتيجة الحادث، وأجرى زيارة لعدد من الجرحى والمصابين، كما اطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

وأكد عبدالغفار أنّه لم يصب في الحادث أي من المرضى المحجوزين بالمعهد، موضحا أنّه وجّه بنقلهم إلى فرع المعهد في التجمع الخامس والجزء التابع للمعهد القومي للأورام بمستشفى السلام هرمل، ونقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بقصر العيني ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد ومعهد ناصر. وأوضح وزير التعليم العالي أنّه