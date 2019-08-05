تحريك مقاعد ملعب وست هام قبل افتتاح البريميرليج

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

وست هام

أكدت مجموعة "إي 20" المالكة لاستاد لندن، أن تكلفة تحويل الاستاد من ملعب لكرة القدم إلى مجمع رياضي متعدد الاستخدامات وتجديده نحو 6 ملايين جنيه إسترليني. ويمتلك وست هام عقد إيجار مدته 99 عاما للاستاد الذي يتسع لـ60 ألف مقعد، وأنشئ لأولمبياد 2012، لكنه لا يدفع سوى 2.5 مليون جنيه إسترليني إيجارا سنويا، وعاد فريق الهامرز إلى ملعبه يوم السبت لخوض مباراة ودية ضد أتلتيك بلباو، قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019- 2020 ضد حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس.

ووفقا لأحدث مجموعة من الحسابات، فإن مجموعة "إي 20" تخسر نحو 20 مليون جنيه إسترليني سنويا، وأنفقت 4 ملايين جنيه إسترليني رسوما قانونية في محاولة فاشلة للحصول على مزيد من الأموال من وست هام، الذي يدّعي أنه لا يتحمل المسؤولية كاملةً عن المشكلات المالية للمكان. وواحدة من القضايا الرئيسية في الملعب هي تكلفة

ووفقا لأحدث مجموعة من الحسابات، فإن مجموعة "إي 20" تخسر نحو 20 مليون جنيه إسترليني سنويا، وأنفقت 4 ملايين جنيه إسترليني رسوما قانونية في محاولة فاشلة للحصول على مزيد من الأموال من وست هام، الذي يدّعي أنه لا يتحمل المسؤولية كاملةً عن المشكلات المالية للمكان.



وواحدة من القضايا الرئيسية في الملعب هي تكلفة تحريك مقاعده بعد انتهاء موسم كرة القدم بحيث يمكن استخدامه لألعاب القوى والحفلات الموسيقية، وغيرها من الأحداث الرياضية خلال فصل الصيف.



واستجابةً لطلب حرية المعلومات من "بي إيه"، أكدت مجموعة "إي 20" أنها دفعت نحو 11.3 مليون جنيه إسترليني لنقل المقاعد في عام 2017، عندما نظم الاستاد بطولة العالم لألعاب القوى.

