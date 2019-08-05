رياضة

تحريك مقاعد ملعب وست هام قبل افتتاح البريميرليج

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
وست هام
وست هام
أكدت مجموعة "إي 20" المالكة لاستاد لندن، أن تكلفة تحويل الاستاد من ملعب لكرة القدم إلى مجمع رياضي متعدد الاستخدامات وتجديده نحو 6 ملايين جنيه إسترليني. ويمتلك وست هام عقد إيجار مدته 99 عاما للاستاد الذي يتسع لـ60 ألف مقعد، وأنشئ لأولمبياد 2012، لكنه لا يدفع سوى 2.5 مليون جنيه إسترليني إيجارا سنويا، وعاد فريق الهامرز إلى ملعبه يوم السبت لخوض مباراة ودية ضد أتلتيك بلباو، قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019- 2020 ضد حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس.
ووفقا لأحدث مجموعة من الحسابات، فإن مجموعة "إي 20" تخسر نحو 20 مليون جنيه إسترليني سنويا، وأنفقت 4 ملايين جنيه إسترليني رسوما قانونية في محاولة فاشلة للحصول على مزيد من الأموال من وست هام، الذي يدّعي أنه لا يتحمل المسؤولية كاملةً عن المشكلات المالية للمكان. وواحدة من القضايا الرئيسية في الملعب هي تكلفة
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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
فيليب-كوتينيو (2)

أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.
عصام الحضري

انفجار معهد الأورام.. عصام الحضري ينعى الضحايا

نعى عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، ضحايا الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عند معهد الأورام في المنيل، والذي راح ضحيته 19 مواطنًا، بالإضافة إلى «كيس أشلاء»، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة، وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صباح اليوم الإثنين: «إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان».
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بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
جوارديولا - كلوب (3)

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
رحيم سترلينج (2)

سترلينج: سعدت لفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أشار رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، إلى سعادته لفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي سيبقى الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، ورحل سترلينج عن ليفربول في عام 2015 لينضم إلى السيتي، الذي نجح في الفوز معه بـ5 ألقاب، من بينها لقبان متتاليان في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، وكان آخرها الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
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