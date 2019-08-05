رياضة

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
وفي الشهر الماضي، قال المحامي في مقاطعة كلارك ستيف وولفسون، إن رونالدو سيواجه تهماً جنائية في هذه المسألة، إذ قال محاموه إن الثنائي مارسا الجنس بالتراضي في يونيو 2009. وتزعم أن رونالدو أو الأشخاص الذين يعملون معه سمحوا بأن تصبح الأمور علنية العام الماضي لتسوية الأموال الكثيرة التي دُفعت إليها، وقيمتها
اقرأ المزيد
محمد-صلاح

تعرف على تقييم سكاي لمحمد صلاح في مباراة السيتي

توج مانشستر سيتي أمس الأحد بلقب الدرع الخيرية، وذلك بعد التغلب على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي في شوط المباراة الأولى، قبل أن يعادل المدافع جويل ماتيب النتيجة للريدز في آخر 15 دقيقة في الشوط الثاني، وشهدت المباراة تألق لافت للنظر لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي حصل على أعلى تقييم من قبل شبكة "سكاي سبورتس" بين كل لاعبي ليفربول الذين شاركوا في مباراة الأمس، بينما لم يتفوق عليه في التقييم سوى حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو.
وست-هام‎

تحريك مقاعد ملعب وست هام قبل افتتاح البريميرليج

أكدت مجموعة "إي 20" المالكة لاستاد لندن، أن تكلفة تحويل الاستاد من ملعب لكرة القدم إلى مجمع رياضي متعدد الاستخدامات وتجديده نحو 6 ملايين جنيه إسترليني. ويمتلك وست هام عقد إيجار مدته 99 عاما للاستاد الذي يتسع لـ60 ألف مقعد، وأنشئ لأولمبياد 2012، لكنه لا يدفع سوى 2.5 مليون جنيه إسترليني إيجارا سنويا، وعاد فريق الهامرز إلى ملعبه يوم السبت لخوض مباراة ودية ضد أتلتيك بلباو، قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019- 2020 ضد حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس.
فيليب-كوتينيو (2)

أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.
اقرأ المزيد من الأخبار
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
رونالدو‎ (1)

رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
رونالدو

رونالدو يتسبب في أزمة بين يوفنتوس وكوريا الجنوبية

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تسبب في ثورة غضب ضد يوفنتوس، بكوريا الجنوبية، ووفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية، الجمعة الماضي. وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية، ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك كريستيانو رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.
رونالدو‎ (1)

كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org