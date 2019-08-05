صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

الصحف تناولت ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في شأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.

وفي اليوم التالي للتوقيع الرسمي، سيحل المجلس العسكري نفسه ليقوم محله مجلس سيادي مشترك من 6 مدنيين و5 عسكريين يتولى شؤون السيادة في البلاد بسلطات محدودة. صحيفة "الجزيرة" أفادت بأنه ينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضوراً إقليمياً ودولياً،

وفي اليوم التالي للتوقيع الرسمي، سيحل المجلس العسكري نفسه ليقوم محله مجلس سيادي مشترك من 6 مدنيين و5 عسكريين يتولى شؤون السيادة في البلاد بسلطات محدودة.



صحيفة "الجزيرة" أفادت بأنه ينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضوراً إقليمياً ودولياً، وجرت مراسم التوقيع، بالأحرف الأولى، في قاعة الصداقة في الخرطوم، التي تجمع أمامها طوال ليل أمس الأول المواطنون، ترقباً لإعلان إتمام التوقيع، الذي يكمل اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على الاتفاق السياسي، في 17 يوليو الماضي.



وأشارت صحيفة "عكاظ" أن مصدرا مسؤولا بوزارة الخارجية السعودية رحب أمس الأحد، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وعد المصدر تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان نحو الأمن والسلام والاستقرار، منوهاً بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.



وأوضحت صحيفة "الحياة" أن مصر أعربت أيضا عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في شأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد واعتبرت أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وبالانتقال إلى الشأن الإيراني ، ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "إيران تواصل العبث.. احتجاز ناقلة نفطية ثالثة في الخليج" ، أن البحرية الإيرانية أعلنت أمس الأحد، عن احتجاز سفينة وقود أجنبية زعمت أنها تنقل وقوداً مهرباً، في ثالث عملية احتجاز خلال شهر واحد، ولم تعلن أي جهة علاقتها بالسفينة حتى اللحظة.

وتحت عنوان "إيران تعاود إرهابها وتخطف سفينة أجنبية"، ذكرت "الجزيرة" أن إيران أوقفت سبعة أجانب من أفراد طاقم السفينة خلال هذه العملية التي تمت الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب حول جزيرة فارسي في شمال الخليج، وكانت متجهة نحو دول عربية في الخليج.

وتم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر، وتسليم شحنتها من الوقود المهرب إلى السلطات، بالتنسيق مع القضاء الإيراني.



كما أشارت "الشرق الأوسط" إلى تحطم مقاتلة "فانتوم إف 4" إيرانية فوق المياه الإيرانية بالقرب من أكبر القواعد الجوية الإيرانية.

وأفادت تقارير إيرانية بأن مقاتلة من طراز "فانتوم" تحطمت لأسباب فنية صباح أمس في منطقة دلوار بوشهر قرب "القاعدة الجوية السادسة"؛ وهي كبرى القواعد الجوية الإيرانية المطلة على الخليج وتعدّ وكر مقاتلات "إف4" و"إف14".



وتداولت مواقع إيرانية عبر منصاتها على شبكات التواصل صوراً قالت إنها للمقاتلة بعد ساعات من سقوطها، وتظهر الصور جزءاً من الطائرة خارج المياه.



من ناحية أخرى، تناولت "الحياة" اتهام البحرين لإيران وقطر باستهداف وحدتها حيث أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن المؤامرات التي دأبت قطر وإيران على تدبيرها ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن الوزير لفت إلى أن "التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر وتأتي في صيغ متعددة"، موضحاً أنه "إذا كانت إيران استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين".

وأضاف "إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شؤوننا الداخلية، وقطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة، في إطار مواصلة دورها المثير للفتن"، مشيراً إلى أنه "أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية".



تصدرت أيضا جاهزية المملكة لموسم الحج مانشيتات الصحف، وذكرت "عكاظ" أن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وقف على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

حيث رعى الحفل الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من أعضاء لجنة الحج العليا وقادة القطاعات الأمنية.



وأشارت "الجزيرة" أن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أعلن أن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة حتى يوم أمس الساعة الثانية عشر ظهرا بلغ 1.641.358 حاجاً.

وأوضح أن حكومة المملكة العربية السعودية جندت أكثر من 350 ألفاً من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، فيما تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة والتي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وتم القبض على 15 شخصاً ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضاً تم إغلاق 181 مكتب حج وهمي.