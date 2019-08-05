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صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

الصحف تناولت ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في شأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
وفي اليوم التالي للتوقيع الرسمي، سيحل المجلس العسكري نفسه ليقوم محله مجلس سيادي مشترك من 6 مدنيين و5 عسكريين يتولى شؤون السيادة في البلاد بسلطات محدودة.  صحيفة "الجزيرة" أفادت بأنه ينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضوراً إقليمياً ودولياً،
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إعلان دستوري بالسودان واحتجاز ناقلة

تصدر التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، والتي طالعتنا أيضا على احتجاز إيران لناقلة نفط، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري أمس الأحد، ليفتتحا الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، فيما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن التوقيع النهائي سيكون في 17 الجاري بحضور إقليمي ودولي.
وزارة-النفط-العراقية

أول تعليق من العراق على السفينة المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة النفط العراقية أن تكون ناقلة النفط التي احتجزتها إيران عراقية خلافا لادعاءات الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز".
السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
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صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
صحف

صحف سعودية: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط افتتاحيات الصحف. صحيفة "عكاظ" تناولت الشأن السوداني، حيث كشفت عن مقتل ثمانية متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص أمس في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات فرضت حظر التجوال بمدن الولاية وعلقت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي حتى إشعار آخر .
صحف-سودانية

صحف عربية: «دنكن» تصل إلى هرمز وتحذير من سقوط بغداد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، كما تناولت ما وصلت إليه الأوضاع في السودان، واستعرضت الصحف أيضا المخطط الإرهابي الذي تعرض له العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران حذرت الأوروبيين من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع (خطة العمل المشتركة) المعروفة بـ"الاتفاق النووي".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: تونس تودع السبسي بالدموع والزغاريد

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما تناولت القلق الإيراني من تشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تونس ودعت أمس، بالدموع والزغاريد رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، الخميس الماضي، عن 92 عاماً. وانطلق موكب التشييع من قصر قرطاج الرئاسي، عقب انتهاء مراسم التأبين. وحملت عربة عسكرية نعش الراحل موشّحاً بالراية الوطنية.
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