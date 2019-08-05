الفنانون ينعون ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي ضحايا حادث معهد الأورام، وتوجيه الدعم لذويهم وللمرضى، وطالبوا الجمهور بالدعاء لهم بالشفاء وأن ينزل الله الصبر على قلوب أهالى الضحايا

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الفنان كريم عبد العزيز

ليلة دامية شهدتها منطقة المنيل، وتحديدا محيط معهد الأورام، بعد وقوع انفجار ضخم أثار فزع الجميع، ولا أحد فى تلك اللحظات يدري من أين جاء هذا الصوت، واختلفت الروايات حول الانفجار ما إن كان داخل المعهد أم خارجه، وأعلنت وزارة الصحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد الضحايا الذي ارتفع إلى 19، بخلاف 30 مصابا يتلقون العلاج، ولكن المعاينة الأولية أكدت أن الانفجار وقع أمام معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، وتم إخلاء المعهد من المرضى وذويهم.

وتضامن عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع مصابي الحادث، فحرص أغلبهم على تقديم واجب العزاء لأسرهم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي كتب على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «خالص العزاء فى المتوفين بحادث معهد الأورام، نسأل الله لهم الرحمة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله الشفاء