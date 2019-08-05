الفنانون ينعون ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي ضحايا حادث معهد الأورام، وتوجيه الدعم لذويهم وللمرضى، وطالبوا الجمهور بالدعاء لهم بالشفاء وأن ينزل الله الصبر على قلوب أهالى الضحايا
ليلة دامية شهدتها منطقة المنيل، وتحديدا محيط معهد الأورام، بعد وقوع انفجار ضخم أثار فزع الجميع، ولا أحد فى تلك اللحظات يدري من أين جاء هذا الصوت، واختلفت الروايات حول الانفجار ما إن كان داخل المعهد أم خارجه، وأعلنت وزارة الصحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد الضحايا الذي ارتفع إلى 19، بخلاف 30 مصابا يتلقون العلاج، ولكن المعاينة الأولية أكدت أن الانفجار وقع أمام معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، وتم إخلاء المعهد من المرضى وذويهم.
وتضامن عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع مصابي الحادث، فحرص أغلبهم على تقديم واجب العزاء لأسرهم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي كتب على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «خالص العزاء فى المتوفين بحادث معهد الأورام، نسأل الله لهم الرحمة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله الشفاء
وتضامن عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع مصابي الحادث، فحرص أغلبهم على تقديم واجب العزاء لأسرهم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي كتب على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «خالص العزاء فى المتوفين بحادث معهد الأورام، نسأل الله لهم الرحمة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله الشفاء التام لمرضى معهد الأورام والطمأنينة لقلوب أهاليهم بشفائهم».
بينما كتبت الفنانة روجينا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم ضحايا حادث معهد الأورام، وألهم ذويهم الصبر ونسأل الله الشفاء للمصابين»، كما حرص الفنان أحمد السقا على مساندة ضحايا الحادث، حيث كتب: «الله يرحم ضحايا معهد الأورام ويشفى المصابين ويحفظ مصر من كل سوء».
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ونعى الفنان محمد هنيدي ضحايا معهد الأورام، قائلا: «البقاء لله في أهالينا فى حادث معهد الأورام وربنا يصبر أهاليهم يا رب»، بينما قال الفنان محمود العسيلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله، الله يرحم أهالينا فى حادث معهد الأورام ويغفر لهم ويصبر أهاليهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
بينما كتب الفنان صلاح عبد الله: «معهد الأورام بالمنيل.. 17 حالة وفاة.. شهداء بإذن الله.. 32 مصابا.. نسألك الشفاء التام والعاجل يا الله.. قولوا يا رب»، ونعى الفنان محمد إمام ضحايا حادث معهد الأورام، قائلا: «خالص التعازي والمواساة فى إخوتنا ضحايا ومصابي حادث معهد الأورام».
كما علقت المذيعة رضوى الشربيني، قائلة: «خالص العزاء وبالغ الحزن والأسى في ضحايا معهد الأورام.. عظم الله أجرهم، وجبر مصابهم وغفر لميتهم، اللهم ارحمهم ووسع نزلهم وأكرم مدخلهم واللهم اشفِ المصابين شفاءً لا يغادر سقما وصبّر أهاليهم جميعا.. لا حول ولا قوة إلا بالله».
وحرصت الفنانة منة فضالي على توجيه العزاء في ضحايا حادث معهد الأورام، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم المتوفين واشفِ المصابين في حادث المعهد القومي للأورام»، بينما كتبت الفنانة رانيا يوسف: «خالص التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام، وألهم ذويهم الصبر والسلوان».
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وكتب الفنان طارق لطفي: «خالص عزائي وحزني على ضحايا انفجار معهد الأورام.. ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويشفى المصابين ويحفظ مصر من كل شر اللهم آمين»، ونعى الفنان تامر حسنى الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين، قائلا: «نتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث المنيل ونسأل الله أن يشفى جميع المصابين».
كما تضامن الفنان محمد رمضان مع مصابي حادث معهد الأورام، وكتب على حسابه بموقع «تويتر»: «رحمة الله على الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك واشفِ مرضى الحادث الأليم».
بينما كتبت الفنانة رشا مهدي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. حادث معهد الأورام مؤلم ووجعنا كلنا، خالص التعازي لأسر الضحايا.. يا رب ارحمهم وألهم أهلهم وذويهم الصبر».