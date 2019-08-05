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الفنانون ينعون ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي ضحايا حادث معهد الأورام، وتوجيه الدعم لذويهم وللمرضى، وطالبوا الجمهور بالدعاء لهم بالشفاء وأن ينزل الله الصبر على قلوب أهالى الضحايا
تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الفنان كريم عبد العزيز
الفنان كريم عبد العزيز
ليلة دامية شهدتها منطقة المنيل، وتحديدا محيط معهد الأورام، بعد وقوع انفجار ضخم أثار فزع الجميع، ولا أحد فى تلك اللحظات يدري من أين جاء هذا الصوت، واختلفت الروايات حول الانفجار ما إن كان داخل المعهد أم خارجه، وأعلنت وزارة الصحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد الضحايا الذي ارتفع إلى 19، بخلاف 30 مصابا يتلقون العلاج، ولكن المعاينة الأولية أكدت أن الانفجار وقع أمام معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، وتم إخلاء المعهد من المرضى وذويهم.
وتضامن عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع مصابي الحادث، فحرص أغلبهم على تقديم واجب العزاء لأسرهم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي كتب على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «خالص العزاء فى المتوفين بحادث معهد الأورام، نسأل الله لهم الرحمة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله الشفاء
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احمد-السعدنى

أحمد السعدني بطلا لـ«شبر ميه».. العرض في موسم الشتاء

وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني لتقديم دور البطولة في مسلسل "شبر ميه"، ويتم التحضير للعمل حاليا لاستكمال تصويره فى نهاية هذا الأسبوع، وكان قد توقف بعد تصوير يوم واحد للاستقرار على الأبطال المشاركين فى المسلسل. "شبر ميه" اسم مؤقت للعمل المأخوذ عن "فورمات" أجنبي، ومقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وينتمي لنوعية الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم بجانب أحمد السعدني، منهم نجلاء بدر ومراد مكرم وأحمد مجدي وثراء جبيل وسارة نخلة، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.
احمد-السقا

رامز أمير: بحب أحمد السقا ونفسي أبقى زيه

عبر الفنان رامز أمير عن إعجابه الشديد بالفنان أحمد السقا، الذي يعتبره النجم المفضل له، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "آسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسي أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش.. بس حبي للتمثيل وللأكشن بدأ معايا لما شوفت "شورت وفنلة وكاب" ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللى نفسي أبقى زيه.. حبى ليه هو اللى خلانى أمثل.. هو اللى خلانى أعمل أكشن، وتابع: "أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالى عشرين مرة ويمكن أكتر".
ندوة-هالة-صدقي-في-مهرجان-شرم-الشيخ (5)

يسرا وسوسن بدر تعزيان في والدة هالة صدقي

حرصت الفنانات يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر ،والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانان خالد زكي وإدوارد، ورئيس المركز الكاثوليكى، الأب بطرس دانيال على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي. وكان قد حضر منذ قليل كلا من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي. وكانت الفنانة هالة صدقي، قد صرحت بأن والدتها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولذا مثل رحيلها صدمة لها، إذ قطعت إجازتها في الساحل الشمالي بعد هذه الخسارة المفجعة.
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
كريم-عبد-العزيز

ما سر الصورة التي جمعت كريم عبد العزيز وأمير كرارة؟

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن حلوله ضيفا فى برنامج «سهرانين» الذى يقدمه النجم أمير كرارة، إذ نشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» وعلق عليها: «مع أمير كرارة، الإنسان المحترم والنجم الكبير في حلقة من برنامجه (سهرانين) هيتذاع آخر أغسطس. صباحكم رضا»، ليأتي الرد سريعا من (كرارة) الذى علق على الصورة قائلا: «صباحك عسل يا أجمد واحد فينا، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايما، وشرف لي إن أخويا الكبير النجم كريم عبد العزيز»، وفى سياق آخر، ينتظر كريم عبد العزيز طرح فيلمه الجديد «الفيل الأزرق 2» فى دور العرض، غدا الخميس.
تامر حسنى

أحمد السقا ومي عز الدين ضيفا شرف «كل سنة وأنت طيب»

يشارك الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين، كضيفي شرف في فيلم "كل سنة وأنت طيب" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، ونشر برنامج "عرب وود" الذي يذاع يوميا على قناة "روتانا سينما"، عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورًا من الكواليس ظهر خلالها «السقا» و«مي» مع "تامر" وباقي فريق العمل. يدور "كل سنة وأنت طيب" في إطار تشويقي كوميدي ويتخلله عدد من مشاهد الأكشن، ويتطرق لفكرة الثقة، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني عدد من النجوم في مقدمتهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
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