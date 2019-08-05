رياضة

تعرف على تقييم سكاي لمحمد صلاح في مباراة السيتي

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
توج مانشستر سيتي أمس الأحد بلقب الدرع الخيرية، وذلك بعد التغلب على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي في شوط المباراة الأولى، قبل أن يعادل المدافع جويل ماتيب النتيجة للريدز في آخر 15 دقيقة في الشوط الثاني، وشهدت المباراة تألق لافت للنظر لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي حصل على أعلى تقييم من قبل شبكة "سكاي سبورتس" بين كل لاعبي ليفربول الذين شاركوا في مباراة الأمس، بينما لم يتفوق عليه في التقييم سوى حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو.
وحصل صلاح على تقييم 8 من شبكة سكاي سبورتس، وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن صلاح قدم كل شيء طوال المباراة ولم ينقصه سوى تسجيل الهدف. وقدم صلاح خطورة ثابتة من الجانب الأيمن وسدد على المرمى 10 تسديدات، وتصدى برافو للكثير من كرات صلاح، كما تصدت العارضة لكرتين له أيضًا، في الوقت الذي أنقذ كايل والكر كرة
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رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

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أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".
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مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

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عقدة ليفربول تطارد جوارديولا في الدرع الخيرية

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ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

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