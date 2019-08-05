تعرف على تقييم سكاي لمحمد صلاح في مباراة السيتي

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

محمد صلاح

توج مانشستر سيتي أمس الأحد بلقب الدرع الخيرية، وذلك بعد التغلب على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي في شوط المباراة الأولى، قبل أن يعادل المدافع جويل ماتيب النتيجة للريدز في آخر 15 دقيقة في الشوط الثاني، وشهدت المباراة تألق لافت للنظر لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي حصل على أعلى تقييم من قبل شبكة "سكاي سبورتس" بين كل لاعبي ليفربول الذين شاركوا في مباراة الأمس، بينما لم يتفوق عليه في التقييم سوى حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو.

وحصل صلاح على تقييم 8 من شبكة سكاي سبورتس، وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن صلاح قدم كل شيء طوال المباراة ولم ينقصه سوى تسجيل الهدف. وقدم صلاح خطورة ثابتة من الجانب الأيمن وسدد على المرمى 10 تسديدات، وتصدى برافو للكثير من كرات صلاح، كما تصدت العارضة لكرتين له أيضًا، في الوقت الذي أنقذ كايل والكر كرة

وحصل صلاح على تقييم 8 من شبكة سكاي سبورتس، وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن صلاح قدم كل شيء طوال المباراة ولم ينقصه سوى تسجيل الهدف.



وقدم صلاح خطورة ثابتة من الجانب الأيمن وسدد على المرمى 10 تسديدات، وتصدى برافو للكثير من كرات صلاح، كما تصدت العارضة لكرتين له أيضًا، في الوقت الذي أنقذ كايل والكر كرة لصلاح في الدقيقة الأخيرة من المباراة من على خط المرمى بحركة أكروباتية.



وبشكل عام حصل برافو على 9 درجات من قبل سكاي سبورتس، في الوقت الذي حصل فيه الثلاثي كيفين دي بروين وكايل والكر ورحيم سترلينج على 8 درجات مثل صلاح.



يذكر أن ليفربول فشل في التتويج بلقبه الـ16 في الدرع الخيرية والأول منذ عام 2006، بينما دافع مانشستر سيتي بنجاح عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، رافعًا رصيده من الألقاب في تلك البطولة إلى 6 ألقاب.