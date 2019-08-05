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3 أيام بأجر كامل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص. وبحسب بيان اليوم الاثنين، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر.
وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات. وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت في بيان لها، أن الجمعة الماضية أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي
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«المقاولون العرب» تبدأ صيانة فورية لـ«معهد الأورام»

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذى وقع مساء أمس الأحد، أمام معهد الأورام، وتابع حالة المصابين في المستشفيات، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم. كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، اتصالا مع الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات.
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وزير التعليم العالي يتفقد موقع حادث «معهد الأورام»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع الحادث الذي وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومي للأورام مساء أمس الأحد، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتفقد وزير التعليم العالي، المعهد القومي للأورام، واطمأن على حالة المرضى والعاملين في المعهد، ثم اتجه إلى طوارئ قصر العيني وتابع استقبال المصابين نتيجة الحادث، وأجرى زيارة لعدد من الجرحى والمصابين، كما اطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.
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17 خدمة إلكترونية يقدمها «التحول الرقمي» في بورسعيد

تقدم منظومة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، حتى اليوم الاثنين، 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة. وشملت الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتموين "إصدار بدل فاقد وتالف للبطاقة التموينية، وتفعيل بطاقة التحول الرقمي، بينما تضمنت خدمات التوثيق 9 خدمات إلكترونية وهي: توكيل عام فى القضايا، توكيل رسمى، توكيل رسمى شامل، توكيل فى الأمور الزوجية، إقرار بالشطب، إقرار تصحيح محرر، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمى، وعام مخصص".
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. و10 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
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النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الخميس، على عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن أنشاء موازنة خاصة ب الهيئة. إذ تنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".
فلوس

صرف «بدل بطالة» للعاطلين.. إعانة أم دعوة للتكاسل؟

بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذى سمح بصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، كإحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، طرح هذا الأمر عدة تساؤلات حول صرف «بدل البطالة» من قبيل: هل يعد إعانة أو دعوة للتكاسل؟ وما شروط الحصول عليه؟ وكيف يتم احتساب تأمين البطالة؟ وهل تصرف بشكل مستمر للعاطلين عن العمل؟ ومتى تتوقف الدولة عن تقديمها؟
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