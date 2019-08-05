التوقف عن التدخين.. كيفية التغلب على سن اليأس

لا تشعري بالتوتر أو الضغط بشأن سن اليأس، فليس الأمر سيئًا بشكل كبير كما تعتقدين، فمن خلال تدريب نفسك على الاسترخاء، ستجدين أنك تتمتعين بحالة مزاجية رائعة بعد فترة قصيرة
بعد انقطاع الدورة الشهرية، تبدأ المرأة في سن اليأس، وهي تعد من أكثر الفترات المزعجة، وتتمثل الأعراض في اضطرابات النوم، وآلام المفاصل، إضافة إلى آلام في الثدي والصداع النصفي، وبالنسبة للاكتئاب، فيعد من أكثر الأعراض التي تعاني منها المرأة، ولا تستطيع التخلص منها، إذ قام الخبراء بوضع بعض الطرق للتخلص من مثل هذه الأعراض والتعامل معها بطريقة سلسة؛ على سبيل المثال، ممارسة الرياضة بشكل مستمر يوميا، وتناول أطعمة مفيدة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، نقلا عن "daily mail".
قام المدرب الرياضي ومختص التغذية بوضع بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ من خلالها التغلب على هذه الفترة والتعامل معها، كما أوضح الباحثون أن تجنب تعرض المرأة لبعض الملوثات يحسن بشكل ملحوظ من فرص تأخر سن اليأس لمدة أربع سنوات تقريبا، وبينما تجنب الملوثات من الأشياء غير الممكنة، توجد بعض الطرق التي يمكن أن
قام المدرب الرياضي ومختص التغذية بوضع بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ من خلالها التغلب على هذه الفترة والتعامل معها، كما أوضح الباحثون أن تجنب تعرض المرأة لبعض الملوثات يحسن بشكل ملحوظ من فرص تأخر سن اليأس لمدة أربع سنوات تقريبا، وبينما تجنب الملوثات من الأشياء غير الممكنة، توجد بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في ذلك:
1- التوقف عن التدخين من الأشياء المهمة التي يجب الأخذ بها؛ من أجل الحفاظ على الصحة بشكل عام، وتأخير سن اليأس بشكل خاص.
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2- تجنب المواد الكيميائية الخفية؛ مثل معجون الأسنان والشامبو وكريمات الوجه، فتحتوي جميعها على مواد كيميائية بترولية (البتروكيميائيات)، إذ عليك قراءة المكونات أولا، وضعي في اعتبارك أيضا تغيير مفارش السرير، وبما أننا نقضي وقتا طويلا في السرير، فمن المحتمل أن تمتص أجسامنا المواد الكيميائية من خلال الجلد.
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3- لا تنسي أن تحافظي على معدلات ترطيب جسمك، فتناول كميات كبيرة من المياه ليس مهما فقط للترطيب، ولكن يساعد أيضًا في التقليل من الدهون والسموم المتراكمة داخل جسم الإنسان، ويساعد بشكل واضح في التخلص من البشرة الجافة، التي تؤثر فى عدد كبير من النساء في أثناء فترة سن اليأس.
4- الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عن بعض الأجهزة الكهربائية يتسبب في إلحاق الضرر بالجسم، لذا تجنبي مثل هذه الآثار السلبية فى صحتك، من خلال ترك هاتفك خارج الغرفة، كما يجب وضع الهاتف على "وضع الطيران".
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تعد هشاشة العظام من المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث بعد سن اليأس، وممارسة التمرينات الرياضية لن تقوي العظام فقط، ولكن تساعد أيضا على تقليل تأثير انقطاع الدورة الشهرية. وفي ما يلي بعض التمرينات الرياضية المهمة التي يمكنك اتباعها في هذه الفترة:
1- الإسكوات
من الرياضات الشائعة بشكل كبير في ما يتعلق بالحفاظ على الصحة بشكل ملحوظ، كما أنها تمنحك جسما رشيقا ومتناسقا، فأنت لست بحاجة لاستخدام أوزان ثقيلة لنجاح هذه التمارين، عليك فقط تكرارها 50 مرة، وستلاحظين الفرق في صباح اليوم التالي.
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2- تمرين الضغط بالدمبل فوق مستوى الرأس
استخدمي 2 من الدمبل لرفع كتفيكِ وذراعيك، وحاولي تكرار هذا التمرين بشكل مستمر لتحصلي على عضلات مشدودة بجانب تمرين الإسكوات.
لا تشعري بالتوتر أو الضغط بشأن سن اليأس، فليس الأمر سيئا بشكل كبير كما تعتقدين، فمن خلال تدريب نفسك على الاسترخاء، ستجدين أنك تتمتعين بحالة مزاجية رائعة بعد فترة قصيرة، ومن ثم تعد آليات التأمل من الخيارات المثالية التي تعد فعالة في هذه المرحلة، عليكِ فقط الجلوس في مكان هادئ، مع موسيقى هادئة واسترخاء تام، وستحصلين على نتيجة مذهلة، وستجدين أن المخ بدأ في التقليل من إنتاج هرمونات التوتر، بجانب الحصول على معدلات متوازنة من ضغط الدم والسكر.
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