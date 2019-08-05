التوقف عن التدخين.. كيفية التغلب على سن اليأس

لا تشعري بالتوتر أو الضغط بشأن سن اليأس، فليس الأمر سيئًا بشكل كبير كما تعتقدين، فمن خلال تدريب نفسك على الاسترخاء، ستجدين أنك تتمتعين بحالة مزاجية رائعة بعد فترة قصيرة

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التخلص من سن اليأس

بعد انقطاع الدورة الشهرية، تبدأ المرأة في سن اليأس، وهي تعد من أكثر الفترات المزعجة، وتتمثل الأعراض في اضطرابات النوم، وآلام المفاصل، إضافة إلى آلام في الثدي والصداع النصفي، وبالنسبة للاكتئاب، فيعد من أكثر الأعراض التي تعاني منها المرأة، ولا تستطيع التخلص منها، إذ قام الخبراء بوضع بعض الطرق للتخلص من مثل هذه الأعراض والتعامل معها بطريقة سلسة؛ على سبيل المثال، ممارسة الرياضة بشكل مستمر يوميا، وتناول أطعمة مفيدة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، نقلا عن "daily mail".

قام المدرب الرياضي ومختص التغذية بوضع بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ من خلالها التغلب على هذه الفترة والتعامل معها، كما أوضح الباحثون أن تجنب تعرض المرأة لبعض الملوثات يحسن بشكل ملحوظ من فرص تأخر سن اليأس لمدة أربع سنوات تقريبا، وبينما تجنب الملوثات من الأشياء غير الممكنة، توجد بعض الطرق التي يمكن أن