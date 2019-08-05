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التوقف عن التدخين.. كيفية التغلب على سن اليأس

لا تشعري بالتوتر أو الضغط بشأن سن اليأس، فليس الأمر سيئًا بشكل كبير كما تعتقدين، فمن خلال تدريب نفسك على الاسترخاء، ستجدين أنك تتمتعين بحالة مزاجية رائعة بعد فترة قصيرة
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التخلص من سن اليأس
التخلص من سن اليأس
بعد انقطاع الدورة الشهرية، تبدأ المرأة في سن اليأس، وهي تعد من أكثر الفترات المزعجة، وتتمثل الأعراض في اضطرابات النوم، وآلام المفاصل، إضافة إلى آلام في الثدي والصداع النصفي، وبالنسبة للاكتئاب، فيعد من أكثر الأعراض التي تعاني منها المرأة، ولا تستطيع التخلص منها، إذ قام الخبراء بوضع بعض الطرق للتخلص من مثل هذه الأعراض والتعامل معها بطريقة سلسة؛ على سبيل المثال، ممارسة الرياضة بشكل مستمر يوميا، وتناول أطعمة مفيدة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، نقلا عن "daily mail".
قام المدرب الرياضي ومختص التغذية بوضع بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ من خلالها التغلب على هذه الفترة والتعامل معها، كما أوضح الباحثون أن تجنب تعرض المرأة لبعض الملوثات يحسن بشكل ملحوظ من فرص تأخر سن اليأس لمدة أربع سنوات تقريبا، وبينما تجنب الملوثات من الأشياء غير الممكنة، توجد بعض الطرق التي يمكن أن
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-الصداع

7 علاجات فعالة للتخلص من الصداع.. النوم أهمها

يتأثر العديد من الأشخاص سلبًا بالصداع المتكرر باختلاف نوعه سواء صداع توتر أو عنقودي أو نصفي مما يجعل من المهم العثور على خيارات علاج طبيعية وفعالة. اليوجا والمكملات الغذائية والزيوت الأساسية والتعديلات الغذائية كلها طرق طبيعية وآمنة وفعالة لتخفيف أعراض الصداع، في حين أن الطرق التقليدية مثل الأدوية غالبًا ما تكون ضرورية في بعض الحالات وبعد استشارة الطبيب المختص، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة لمنع وعلاج الصداع نطرحها في السطور التالية..
العطس

هل يمكن أن تصاب بالبرد والأنفلونزا في وقت واحد؟؟

لم ينته موسم البرد والأنفلونزا، و بغض النظر عن مقدار العناية التي نوليها للحفاظ على صحتنا، نصاب بالبرد والأنفلونزا في أي وقت طول فصول السنة. بين السعال والعطس، قد نتساءل بالضبط ما سبب الإصابة؟ ما أعراض فيروس البرد الشائع؟ وكيف نميز بينه وبين الأنفلونزا؟ وهل يمكن الإصابة بالاثنين معًا؟ هناك أوقات يمكن أن تصاب فيها بنزلة برد وأنفلونزا في نفس الوقت، قال الدكتور كيفن بونهام، حسب صحيفة health24، إن تلك الحالة تسمى "عدوى فائقة"، وعندما يحدث ذلك، يتفاعل نظام المناعة في جسم المصاب بطريقة معينة.
زيادة-هرمون-الاستروجين

دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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