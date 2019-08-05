«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

قامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

هالة الجوهري رئيس هيئة إيتيدا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.

وقامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج. وأوضحت الجوهري أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من دعم البرنامج هذا العام هم من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وذلك بإجمالي 105 شركات يمثلون