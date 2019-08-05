«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية
قامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج
تحرير:أحمد البرماوي
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
هالة الجوهري رئيس هيئة إيتيدا
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
وقامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج.
وأوضحت الجوهري أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من دعم البرنامج هذا العام هم من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وذلك بإجمالي 105 شركات يمثلون
وقامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج.
وأوضحت الجوهري أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من دعم البرنامج هذا العام هم من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وذلك بإجمالي 105 شركات يمثلون 91% من إجمالي الشركات المستفيدة، في حين استفادت 11 شركة من فئة الشركات الكبيرة بنسبة 9%.
ويستهدف البرنامج تحفيز الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، حيث يعمل البرنامج إلى جانب منظومة متكاملة من المبادرات التي تتبناها الهيئة على مساعدة الشركات في اختراق الأسواق العالمية وتنويع صادراتهم الرقمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وطبقاً للإحصائيات الأولية للبرنامج، تصدرت مناطق الخليج وأوروبا قائمة الوجهات التي تقوم الشركات المصرية بالتصدير إليها، كما جاءت خدمات تطوير البرمجيات وتطبيقات المحمول، وتليها خدمات مراكز الاتصال والتعهيد ضمن الخدمات الأكثر تصديراً من جانب الشركات المصرية.
ويستفيد من البرنامج الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تحصل على دعم مالي مباشر يتراوح من 10% إلى 30% بحد أقصى من القيمة المضافة عن صادراتها، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للدعم والبالغ 2.5 مليون جنيه مصري أو 3 ملايين جنيه مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.
كانت الهيئة قد حددت حالات الحصول على الحد الأقصى لدعم الصادرات والتي تصل إلى 30% لأول مرة منذ انطلاق البرنامج مقسمة إلى 10% إلى 20% بحد أقصى وفقاً لحجم الشركة، بالإضافة إلى 5% دعمًا إضافيًا على صادرات التصميم الإلكتروني e-Design والصحة الإلكترونية e-Health والألعاب الإلكترونية e-Gaming والتجارة الإلكترونية e-commerce، و5% دعما إضافيا للشركات العاملة في إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.
وقامت الهيئة خلال 8 دورات سابقة ومتتالية للبرنامج بدعم نحو 167 شركة مصرية بقيمة 280 مليون جنيه مما ساهم في وصول إيرادات الشركات إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه مصري، وذلك على مدار ثماني سنوات منذ بداية البرنامج في عام 2010.
وفي وقت سابق أكدت هالة الجوهري، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن حجم صادرات مصر التكنولوجية تبلغ 3.7 مليار دولار، وتستهدف الهيئة بحلول العام المقبل وصولها إلى 4.2 مليار دولار، لافتة إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى 154 ألفًا، ومن المستهدف الوصول بهذا العدد إلى 174 ألف شخص خلال العام الحالي، وأوضحت أن الهيئة تعمل على إنشاء 4 مجتمعات للإبداع في المحافظات، هي: القاهرة والدقهلية والسويس وأسوان، وتخطط لإتاحتها في باقي الجمهورية.
وذكرت حينها أن الهيئة تضع أمامها آليات جديدة لتحسين صورة الاستثمار بالقطاع من خلال إنشاء عدة ندوات تعريفية بأهمية المشروعات التكنولوجية وكيفية الاستفادة من حوافز الاستثمار التي وضعتها االدولة للمستثمرين بالقطاع، مؤكدة أن الهيئة تسعى لزيادة فرص توطين التكنولوجيا من خلال مبادرة تصنيع الإلكترونيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.