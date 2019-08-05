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«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

قامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
هالة الجوهري رئيس هيئة إيتيدا
هالة الجوهري رئيس هيئة إيتيدا
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
وقامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج. وأوضحت الجوهري أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من دعم البرنامج هذا العام هم من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وذلك بإجمالي 105 شركات يمثلون
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خرفان-واضحى-العيد (2)

قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب، والبنك الأهلي اليوناني نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1441 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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السيسي يوجه بالتحول إلى التصنيع في مجال النقل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع ، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
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وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد فعاليات ختام أعمال العام التدريبي‎ (1)

الاتصالات تشهد تخرج 4500 متخصص في برامج التكنولوجيا

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2018-2019 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "مصر بعقول شبابها" بمقره الرئيسي بالقرية الذكية؛ تناول اللقاء استعراض استراتيجية المعهد لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل متميزة في المجالات التكنولوجية العالمية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويعزز من القدرة التنافسية لخريجي المعهد، بالإضافة إلى تمكينهم من مقومات ريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
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تعيين هالة الجوهري رئيساً تنفيذياً لهيئة «إيتيدا»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين المهندسة هالة أحمد محمد الجوهري، رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام، وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2019، وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدر قرارا بتكيلف المهندسة هالة الجوهري بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في مارس الماضي، وتمتلك المهندسة هالة الجوهري خبرة واسعة تزيد على 25 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي.
خليل-حسن-خليل

شعبة الاقتصاد الرقمي تضع خطة تطوير صناعة التكنولوجيا

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر لوضع تصور عملي لتحقيق طفرة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.
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