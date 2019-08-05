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العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قام الفريق بتحليل بيانات نحو 15 ألف رجل من البريطانيين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، مع مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة مرتبطة بالعمر
تحرير:مي فؤاد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
النوبات القلبية
النوبات القلبية
قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج. كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
قال مؤلف الدراسة، الدكتور بعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي والصحة المهنية وقسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب، في جامعة ماكجيل، في مونتريال كريستيل رينو: "تشير نتائجنا إلى أن تناول علاج التستوستيرون ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتات الدماغية الصغيرة، خلال العامين الأولين من تناول علاج هرمون
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الأمراض المزمنة.. أسباب انقطاع الدورة الشهرية

تأتي الدورة الشهرية في موعد محدد من كل شهر، ويوصى دائما بتناول أطعمة ومشروبات تقلل من الشعور بالألم؛ على سبيل المثال، البروكلي غني بكميات كبيرة من الكالسيوم، والزبادي واللبن والشوكولاتة أيضا، وبالنسبة للمعادن والفيتامينات فالخضراوات الورقية خيار جيد لذلك، ولكن قد تتأخر الدورة عن موعدها أو لا تأتي على الإطلاق، هل فكرت مسبقا في الأسباب؟ الضغط والتوتر والشعور بالقلق من الأسباب الرئيسية في عدم انتظام دورتك الشهرية، فحاولي قدر الإمكان التخلص من الضغط، والاسترخاء الجيد، نقلا عن "health line".
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التوقف عن التدخين.. كيفية التغلب على سن اليأس

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دراسة: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل

على الرغم من أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وأهمها أمراض السمنة. أشارت دراسة جديدة إلى أن أنواع الجلوس قد تختلف من كل نوع جلسة و الأخرى في مخاطرها، وأن الجلوس أمام التلفزيون بعد العشاء لساعات طويلة هي عادة غير صحية بشكل خاص. في الواقع، أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لفترات طويلة بعد العشاء مباشرةً، زاد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر بنسبة 50 % مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا تلك العادة، حسب صحيفة health24.
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