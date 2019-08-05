العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قام الفريق بتحليل بيانات نحو 15 ألف رجل من البريطانيين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، مع مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة مرتبطة بالعمر
قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24.
أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج.
كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
قال مؤلف الدراسة، الدكتور بعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي والصحة المهنية وقسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب، في جامعة ماكجيل، في مونتريال كريستيل رينو: "تشير نتائجنا إلى أن تناول علاج التستوستيرون ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتات الدماغية الصغيرة، خلال العامين الأولين من تناول علاج هرمون
قال مؤلف الدراسة، الدكتور بعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي والصحة المهنية وقسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب، في جامعة ماكجيل، في مونتريال كريستيل رينو: "تشير نتائجنا إلى أن تناول علاج التستوستيرون ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتات الدماغية الصغيرة، خلال العامين الأولين من تناول علاج هرمون الذكورة".
وقال رينو: "هناك أدلّةٌ محدودةٌ على الفوائد السريرية طويلة المدى لعلاج هرمون التستوستيرون، وذلك نظرا لنتائجه في خفض مستويات الشيخوخة لدى كبار السن، ولكن في ما يخص الرجال الأصحّاء، نوصي بشدة بأن يتابع الأطباء بحذرٍ عند التفكير في وصف علاج التستوستيرون، وأن يناقشوا أولًا الفوائد والمخاطر المحتملة مع المرضى".
قام الفريق بتحليل بيانات نحو 15 ألف رجلٍ بريطاني تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، مع مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة مرتبطة بالعمر.
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كان أولئك الذين تناولوا العلاج ببدائل هرمون تستوستيرون أكثر عرضة بنسبة 21% لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية مقارنةً بأولئك الذين لم يأخذوا العلاج.
ومع ذلك انخفض الخطر المتزايد بعد عامين من علاج هرمون تستوستيرون، وفقا للدراسة التي نشرت مؤخرا في المجلة الأمريكية للطب.
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على الرغم من ذلك، أوصى العديد من الخبراء بضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد نتائج هذه الدراسة.
وأضاف رينو: "حتى هذا الوقت، يجب موازنة خطر القلب والأوعية الدموية المحتمل لعلاج التستوستيرون، مقابل الفوائد المتوقعة والمحتملة بين الرجال المسنين".
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على الرغم من أن معدلات الإبلاغ عن انخفاض هرمون التستوستيرون ظلت مستقرة، فإن وصفات العلاج ببدائل هرمون تستوستيرون قد ارتفعت خلال العشرين سنة الماضية.
على نحو متزايد، يستخدم العلاج ببدائل هرمون تستوستيرون للأعراض العامة للشيخوخة، بما في ذلك التعب والانخفاض الطفيف في الأداء الجنسي.
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أرجع الباحثون السبب في هذه الأمراض إلى أن هرمون التستوستيرون الإضافي المكتسب من خارج الجسم، قد يزيد من احتمال تشكيل جلطات الدم من خلال التسبب في تكتل الصفائح الدموية معًا، وكذلك يعاني عدد صغير من الرجال من آثار جانبية فورية لمكملات التستوستيرون، ومنها توقف التنفس في أثناء النوم، وحب الشباب، وتورم الثديين أو الكاحلين، كما يتخوف الأطباء من أن مكملات التستوستيرون قد تحفز نمو خلايا سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى تجلط الدم.
وأشار الباحثون إلى أنه بينما يشير هذا إلى أن العلاج ببدائل التستوستيرون قد يقلل من خطر الوفاة، فإن آثارها الجانبية السلبية فى الصحة واضحة جدا.
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