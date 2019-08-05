العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قام الفريق بتحليل بيانات نحو 15 ألف رجل من البريطانيين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، مع مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة مرتبطة بالعمر

تحرير:مي فؤاد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

النوبات القلبية

قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج. كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.

قال مؤلف الدراسة، الدكتور بعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي والصحة المهنية وقسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب، في جامعة ماكجيل، في مونتريال كريستيل رينو: "تشير نتائجنا إلى أن تناول علاج التستوستيرون ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتات الدماغية الصغيرة، خلال العامين الأولين من تناول علاج هرمون