وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر

تحرير:باهر القاضي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

معهد الأورام

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر والذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة بين كسور وحروق فيما يخضع 4 مصابين للعلاج داخل العناية المركزة. ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلًا، بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة. وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك.