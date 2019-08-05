«المقاولون العرب» تبدأ صيانة فورية لـ«معهد الأورام»

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

محيط حادث المنيل

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذى وقع مساء أمس الأحد، أمام معهد الأورام، وتابع حالة المصابين في المستشفيات، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم. كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، اتصالا مع الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات.

وتواصل رئيس الوزراء مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية نظراً لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.من جانبه، تفقد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع