وزير الرياضة يشهد فعاليات البطل القومي بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، انطلاق فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للناشئين في رفع الأثقال والمصارعة بمشاركة عدد من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومديرية الشباب.

وتستضيف المحافظة فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للناشئين في رفع الأثقال والمصارعة من 3 إلى 7 من شهر أغسطس الجاري بصالة الألعاب الرياضية بمقر المجمع التعليمى للغات. ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، وينقسم إلى 5 مراحل