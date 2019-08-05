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وزير الرياضة يشهد فعاليات البطل القومي بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، انطلاق فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للناشئين في رفع الأثقال والمصارعة بمشاركة عدد من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومديرية الشباب.
وتستضيف المحافظة فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للناشئين في رفع الأثقال والمصارعة من 3 إلى 7 من شهر أغسطس الجاري بصالة الألعاب الرياضية بمقر المجمع التعليمى للغات. ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، وينقسم إلى 5 مراحل
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها

حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.
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اشرف-صبحي

جولة مفاجئة لوزير الشباب في مركز «تنمية رياضة» شبرا

فوجئ العاملون بمركز التنمية الشبابية والرياضية، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمام أبواب المركز لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتواجد جميع العاملين استعدادا لاستقبال النشء والشباب من قاطنى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة. جاءت الزيارة التفقدية المفاجئة للوزير لمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة قبيل توجهه إلى مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس الأسبوعي. وتضمنت تفقد جميع المرافق والمنشآت بداية من حمامات السباحة، والملاعب والمسرح وقاعات ورش العمل والحدائق والمكاتب الإدارية.
جانب من المؤتمر

وزير الرياضة لـ«المتطوعين بأمم إفريقيا»: «شكرًا على تعاونكم»

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المتطوعين من شباب مصر واللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 لكرة القدم والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية ولفيف من الإعلاميين والصحفيين. أكد صبحي، على الدعم الكبير الذي حظيت به البطولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، مبينًا أنه لم يدخر أحدًا جهدًا كي تظهر البطولة في أفضل صورة.
وزير الشباب ومحافظ القليوبية يشاركان في الماراثون 6

صبحي: ندعم منتخب شباب اليد وننتظر تحقيق بطولة العالم

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى ماراثون للجري ببرنامج «وجهة مصر 2030» فى محافظة القليوبية. وقال صبحي: «نحن ننتظر أن يُسعد منتخب الشباب لكرة اليد الشعب المصري من خلال التأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد للشباب بإسبانيا، بعد النتائج المشرفة والمبهرة طوال مشوار ماراثوني بالبطولة». وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة بجميع مؤسساتها تقف خلف المنتخب الوطني لليد، وجميع أعضاء البعثة، والجهاز الفنى والإدارى، لتخطي المنتخب الفرنسي في نصف النهائي والصعود للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.
رياض-محرز

هل يعاقب القانون الأجنبي لاساءته للرموز الوطنية؟

أزمة كبيرة يعيشها النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لعدم مصافحته رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعد ساعات من قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، التي اختتمت في مصر، الجمعة الماضية، بالفوز على المنتخب السنغالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي. الأزمة ظهرت بوادرها عقب حالة الهجوم الكبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، واصفين الواقعة بغير اللائقة.
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