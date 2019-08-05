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العصار: 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستعمل على تطوير وإنشاء 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن خطة الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة التى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها، لافتًا إلى أن تكلفة الإنشاء والتطوير لجميع المحطات تبلغ 1.7 مليار جنيه. وأضاف العصار، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع برتوكول للتعاون بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة، أن الوزارة ستعمل على إنشاء محطتين أو خطين جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة، مع رفع كفاءة 4 خطوط، مشيرا إلى أن المحطات الست في محافظات الغربية، كفر الشيخ، وسوهاج.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أداء محطات تدوير المخلفات، وستكون هناك نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات بمصر. وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن شكل المحطات الوسيطة في منظومة المخلفات الجديدة وخلايا الدفن الصحي تختلف تماما عن سلبيات
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها

حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.
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المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي للوزراء: بدء تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة. إذ استهل أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.
كوشنر

جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
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