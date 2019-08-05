العصار: 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وزير الإنتاج الحربي

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستعمل على تطوير وإنشاء 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن خطة الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة التى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها، لافتًا إلى أن تكلفة الإنشاء والتطوير لجميع المحطات تبلغ 1.7 مليار جنيه. وأضاف العصار، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع برتوكول للتعاون بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة، أن الوزارة ستعمل على إنشاء محطتين أو خطين جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة، مع رفع كفاءة 4 خطوط، مشيرا إلى أن المحطات الست في محافظات الغربية، كفر الشيخ، وسوهاج.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أداء محطات تدوير المخلفات، وستكون هناك نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات بمصر. وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن شكل المحطات الوسيطة في منظومة المخلفات الجديدة وخلايا الدفن الصحي تختلف تماما عن سلبيات