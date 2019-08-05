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هشام عباس يطرح أغنية «شاري بالغالي» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
هشام عباس
هشام عباس
طرح المطرب هشام عباس، صباح اليوم الإثنين، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" وذلك عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي يحمل اسم "عامل ضجة" والذي قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه "سينجل". جدير بالذكر أن عودة هشام عباس من خلال ألبومه الجديد تأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "يا حبيبي.. تعالى جنبي" الذي طُرح عام 2007.
وانتهى هشام عباس من تسجيل ألبومه "عامل ضجة" بالكامل، حيث يعمل هذه الأيام على مكساج وماستر الأغاني، والألبوم يضم 16 أغنية، منها "اهربى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، و"الفترة اللى فاتت"، وقام بها نفس صناع أغنية "اهربي"، ويتعاون معهم للمرة الثالثة فى أغنية "حاجات مبتتفهمشى". ويتعاون
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هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
هيثم-شاكر

رامي جمال وتوما ينضمان لألبوم هيثم شاكر بهذه الأغنية

انضم الشاعر أمير طعيمة ورامي جمال وتوما لألبوم هيثم شاكر «معرفة قديمة» بأغنية (تيجي منك) التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيّام قليلة من طرح الألبوم بالأسواق. من المقرر أن يطرح هيثم الألبوم في أغسطس الجاري، ويضم 12 أغنية، هي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.
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أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».
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مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه.. البداية بـ«س من الناس»

يستعد النجم الغائب منذ فترة مصطفى قمر، لبدء طرح أغنيات ألبومه الجديد "ضحكت ليا"، حيث يطرح الأغاني تباعًا، ويبدأ بأغنية بعنوان "س من الناس" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل. ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الألبوم من المقرر أن يُطرح فى شهر أغسطس المقبل. ويعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.
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مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.
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محمد منير يطرح برومو أغنية «مهموم» (فيديو)

نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، برومو أغنية "مهموم"، اليوم السبت، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم، وكان شارك مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن.
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عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.
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