هشام عباس يطرح أغنية «شاري بالغالي» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

هشام عباس

طرح المطرب هشام عباس، صباح اليوم الإثنين، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" وذلك عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي يحمل اسم "عامل ضجة" والذي قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه "سينجل". جدير بالذكر أن عودة هشام عباس من خلال ألبومه الجديد تأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "يا حبيبي.. تعالى جنبي" الذي طُرح عام 2007.

وانتهى هشام عباس من تسجيل ألبومه "عامل ضجة" بالكامل، حيث يعمل هذه الأيام على مكساج وماستر الأغاني، والألبوم يضم 16 أغنية، منها "اهربى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، و"الفترة اللى فاتت"، وقام بها نفس صناع أغنية "اهربي"، ويتعاون معهم للمرة الثالثة فى أغنية "حاجات مبتتفهمشى". ويتعاون