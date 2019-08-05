جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

جامعة المنصورة

حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها لا تمنح أي دورات أو دبلومات خارج كلياتها أو مراكز التدريب الخاصة بها، كما لاحظت استغلال شهادات مترجمة من أحد مراكز الترجمة بالجامعة، يقوم بترجمة النصوص فقط ولا تقع عليه المسؤولية عن محتوى هذه النصوص المترجمة؛ لترويج أن هذه الشهادات معتمدة من الجامعة. واتخذت الجامعة الإجراءات