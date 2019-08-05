جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها
تحرير:رانيا الديداموني
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
جامعة المنصورة
حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها لا تمنح أي دورات أو دبلومات خارج كلياتها أو مراكز التدريب الخاصة بها، كما لاحظت استغلال شهادات مترجمة من أحد مراكز الترجمة بالجامعة، يقوم بترجمة النصوص فقط ولا تقع عليه المسؤولية عن محتوى هذه النصوص المترجمة؛ لترويج أن هذه الشهادات معتمدة من الجامعة.
واتخذت الجامعة الإجراءات
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها لا تمنح أي دورات أو دبلومات خارج كلياتها أو مراكز التدريب الخاصة بها، كما لاحظت استغلال شهادات مترجمة من أحد مراكز الترجمة بالجامعة، يقوم بترجمة النصوص فقط ولا تقع عليه المسؤولية عن محتوى هذه النصوص المترجمة؛ لترويج أن هذه الشهادات معتمدة من الجامعة.
واتخذت الجامعة الإجراءات القانونية حيال المراكز، كما تم إيقاف ترجمة كل الأوراق والمستندات غير الصادرة عن الجامعة بمختلف مراكز الترجمة بالجامعة.
كما تؤكد أن كل المنح والدورات التى تقدمها الجامعة تستهدف خريجى الجامعة والجامعات المصرية، ويتم الإعلان عنها من خلال مواقعها الرسمية، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
وتهيب الجامعة بالطلاب عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة، التي لا تمت للواقع بصلة، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.