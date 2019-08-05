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جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها لا تمنح أي دورات أو دبلومات خارج كلياتها أو مراكز التدريب الخاصة بها، كما لاحظت استغلال شهادات مترجمة من أحد مراكز الترجمة بالجامعة، يقوم بترجمة النصوص فقط ولا تقع عليه المسؤولية عن محتوى هذه النصوص المترجمة؛ لترويج أن هذه الشهادات معتمدة من الجامعة. واتخذت الجامعة الإجراءات
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
اللواء محمد العصار

العصار: 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستعمل على تطوير وإنشاء 63 محطة لتدوير المخلفات ضمن خطة الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة التى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها، لافتًا إلى أن تكلفة الإنشاء والتطوير لجميع المحطات تبلغ 1.7 مليار جنيه. وأضاف العصار، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع برتوكول للتعاون بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة، أن الوزارة ستعمل على إنشاء محطتين أو خطين جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة، مع رفع كفاءة 4 خطوط، مشيرا إلى أن المحطات الست في محافظات الغربية، كفر الشيخ، وسوهاج.
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