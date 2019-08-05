معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

حريق معهد الأورام

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».

وتابع: «الخسائر اقتصرت على الواجهة الرئيسية للمعهد فقط، وبعض الغرف المطلة على الشارع وستتم إعادتها مرة أخرى». وأكد أن العيادات الخارجية وأقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي كانت بعيدة عن الانفجار وكذلك الغرف الداخلية، باستثناء الغرف الخارجية المطلة على الجهة الخارجية، والعمل يسير بشكل طبيعي