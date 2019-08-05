جريمة

إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.
 وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ويتم مصادرتها لوزارة الآثار. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
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إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
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كوليبالي-قتيل-المرج‎ (1)

عتاب وطعنة في القلب.. ليلة مقتل «كوليبالي» في المرج

شاب يعمل ليل نهار من أجل مساعدة أسرته البسيطة التي تقطن بالحي الشعبي، يخرج في الصباح من بيته قاصدا "المطعم" الذي يعمل به، ويعود منهك القوى حاملا معه بعض الجنيهات تعين والدته وأشقاءه على أعباء الحياة، وهكذا تدور أحداث يومه، إلا أن صباح الأربعاء الماضي انقلبت حياة الشاب وأسرته رأسا على عقب، عندما شاهد شقيق الشاب مسجل خطر يعترض طريق فتاة محاولا سرقة هاتفها، ما أثار حفيظة الشاب ودفعه للتدخل، فما كان منه إلا أن أصابه بجروح في يده ليعود إلى منزله يخبر شقيقه الذي خرج لمعاتبة مسجل الخطر فعاد جثة هامدة.
جريمة-الفيوم‎ (4)

أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.
تنقيب عن الآثار

حبس 3 تخلصوا من صديقهم لوفاته أثناء تنقيب عن الآثار

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتخلص من جثة صديقهم في الطريق العام بالقُرب من ترعة «الإسماعيلية» بدائرة المركز، وذلك إثر سقوطه متوفيًا حال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، حيث استعانوا بسيارة ربع نقل ونقلوا الجقة من هناك، قبل أن يتخلصوا منها في مكان العثور عليها.
رشاوى-فلوس

بقيمة 9 مليارات.. «الأموال العامة» تلاحق المتهربين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدى الشهر الماضي، فى ضبط قضايا اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، حيث تم ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية، فى سياق جهودها للتصدي لكل الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، إذ تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء وتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وكذا قضايا تهرب ضريبي بقيمة 8 مليارات جنيه.
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