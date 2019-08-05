إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.

وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ويتم مصادرتها لوزارة الآثار. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون

وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ويتم مصادرتها لوزارة الآثار.



وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني وتنسب للسلطان محمد الخامس وتاريخها سنة 1909م وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ويتم مصادرتها لوزارة الآثار.



بالعرض على هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات للعرض على الجهات المختصة، والتحري عن صاحب الرسالة الواردة.







