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القاهرة السينمائي ينظم ورشة لتطوير السيناريو

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
محمد حفظي ويوسف شريف رزق الله
محمد حفظي ويوسف شريف رزق الله
تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما فى الفترة من 21- 26 نوفمبر بالشراكة مع EAVE ON DEMAND ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر، تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، كافة المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية من خلال استمارة إلكترونية.
تجمع ورشة EAVE للتطوير بين الخبرة الطويلة لمؤسسة EAVE في مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين في صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب. وسوف تتكون الورشة من محاضرات للخبراء (مفتوحة لكافة الضيوف والوفود المسجلين في مهرجان القاهرة السينمائي
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ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».
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تامر حسني يطرح برومو فيلم «الفلوس»

طرح الفنان تامر حسني البرومو التشويقي لفيلم "الفلوس" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، قريبا بجميع دور العرض، قصة: تامر حسني، سيناريو وحوار: محمد عبدالمعطي، إنتاج: نيو سينشري، إخراج: سعيد الماروق"، وظهر من خلال البرومو عدد من مشاهد الأكشن والكوميديا. الفيلم كان فى البداية يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب"، ولكن تم تغييره فى النهاية إلى اسم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسني كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون.
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ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".
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إطلاق اسم يوسف رزق الله على الدورة41 لمهرجان القاهرة

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إطلاق اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله على الدورة 41، التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، لما قدمه من عطاء على مدار 32 عاما، منذ تم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019. وكشفت إدارة المهرجان، أن اللجنة الاستشارية العليا، استقرت خلال اجتماعها الأخير، على إبقاء اسم يوسف شريف رزق الله مديرا فنيا للدورة 41، مع تكليف نائبه أحمد شوقى بإدارة كافة الأمور الفنية المتعلقة بهذه الدورة.
يسرا

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

توفيت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بانستجرام، وكتبت :"وفاة والدة الفنانة يسرا، الجنازة عصرا من السيدة نفيسة البقاء لله"، ويقام العزاء الجمعة المقبلة، بمسجد عمر مكرم. ونعت الإعلامية منى عبد الغني، والدة النجمة يسرا ونشرت صورة ليسرا عبر صفحتها الشخصية، على إنستجرام.
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إقامة عزاء يوسف شريف رزق الله في مسجد عمر مكرم

أقيم عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، بعد صلاة المغرب وسط حضور عدد من أصدقائه ومحبيه وأفراد أسرته. ورحل الناقد الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بعد تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرةإثر الأزمة الصحية.
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طارق الشناوي ويسري نصر الله في وداع يوسف رزق الله

شيع جثمان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إلى مثواه الأخير من مسجد السلطان في مصر الجديدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه هناك. وحضر الجنازة عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به. رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، على أثر إصابته بفشل كلوي.
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