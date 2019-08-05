القاهرة السينمائي ينظم ورشة لتطوير السيناريو

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

محمد حفظي ويوسف شريف رزق الله

تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما فى الفترة من 21- 26 نوفمبر بالشراكة مع EAVE ON DEMAND ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر، تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، كافة المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية من خلال استمارة إلكترونية.

تجمع ورشة EAVE للتطوير بين الخبرة الطويلة لمؤسسة EAVE في مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين في صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب. وسوف تتكون الورشة من محاضرات للخبراء (مفتوحة لكافة الضيوف والوفود المسجلين في مهرجان القاهرة السينمائي