57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

صورة من تبعات الانفجار داخل المعهد القومي للأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.

وقالت (75375) فى منشورها: "تنعى مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان الزميلين نبيل محمد ومحمود عبد الظاهر من إدارة الأمن والذين استشهدوا أمس فى حادث المعهد القومى للأورام أثناء تأدية عملهم ضمن بروتوكول التعاون بين 57357 والمعهد القومى للأورام لدعم ومساندة المعهد..







وقالت (75375) فى منشورها: "تنعى مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان الزميلين نبيل محمد ومحمود عبد الظاهر من إدارة الأمن والذين استشهدوا أمس فى حادث المعهد القومى للأورام أثناء تأدية عملهم ضمن بروتوكول التعاون بين 57357 والمعهد القومى للأورام لدعم ومساندة المعهد.. نسأل الله أن يتغمدهما برحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".



كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار، وارتفعت حالاة الوافاة إلى 19 حالة لاحقًا.







