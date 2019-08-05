جريمة

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
صورة من تبعات الانفجار داخل المعهد القومي للأورام
صورة من تبعات الانفجار داخل المعهد القومي للأورام
نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
وقالت (75375) فى منشورها: "تنعى مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان الزميلين نبيل محمد ومحمود عبد الظاهر من إدارة الأمن والذين استشهدوا أمس فى حادث المعهد القومى للأورام أثناء تأدية عملهم ضمن بروتوكول التعاون بين 57357 والمعهد القومى للأورام لدعم ومساندة المعهد..
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مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
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إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
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«الاتجار بالبشر وفندق الهرم» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة الطعون العسكرية, طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس 3"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة شرق العسكرية بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين، عن جرائم الإرهاب والقتل العمد وحيازة أسلحة، واغتيال ضباط شرطة والهجوم على كمائن أمنية واستهداف منشآت عامة.
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علاج خفي.. تعرف على عقوبة بيع أدوية بـ«فيسبوك»

تطالعنا أجهزة وزارة الداخلية بضبط متهمين فى سياق مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وفى هذا السياق أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، عن ضبط سيدة تروج أدوية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أنها أدوية مستوردة وبفاعلية عالية، بينما لا يوجد لديها ترخيص باستيراد وتداول تلك الأدوية، وهى الجرائم التى سنتعرف على طبيعتها وأبعاد عقوبتها القانونية، إذ أكدت مصادر قضائية أن للمواطن حرية فى جلب أدوية لاستخدامه الشخصي، بينما يدخل تحت طائلة القانون إذا حاول تداولها بالبيع والشراء.
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تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
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