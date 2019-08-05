جريمة

إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان ومدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وجرى إغلاق خط الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة ناتجاس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بشقة بالدور الثالث بعد انفجار بسبب تسريب في ماسورة غاز طبيعي. ومن جانبه قال العميد
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
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حريق بمحلات الساعة للأقمشة والملابس في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الساعة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، شرق محافظة الإسكندرية وسكانها من خطر كبير عقب اشتعال حريق كبير في مجموعة من الأكشاك الخاصة ببيع الملابس، اليوم الجمعة، وذلك على غرار حريق العتبة، حيث تتشابه معها إلى حد كبير، لولا سرعة تدخل رجال الحماية المدنية ووصول سيارات الإسعاف فى الحال والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال المجاورة والشقق السكنية ومحطة وقود ملاصقة لموقع الحريق. وأفادت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائى.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

بسبب تكييف.. السيطرة على حريق بعقار في الإسكندرية

شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم شرطة باب شرقي فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انتاب سكان العقار مقر اشتعال الحريق، حالة من الفزع الشديدة والقلق وغادر بعضهم مسكنه إلى الشارع وذلك تحسبا لامتداد الحريق إلى منازلهم، حيث شب الحريق فى الطابق الحادي عشر وذلك فى الوقت الذى هرعت فيه سيارات الشرطة والمطافئ ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق محل البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق وانقاذ سكان العقار.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص

انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحال الخاصة بقطع غيار السيارات، الكائنة بمنقطة أبى قير، شرق محافظة الإسكندرية، وامتدت النيران لأحد مطاعم المشويات والتهمتها بالكامل، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الانفجار، فيما هرولت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبان والمحال المجاورة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج.
جثة طفل

مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.
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