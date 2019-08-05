إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

صورة أرشيفية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان ومدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وجرى إغلاق خط الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة ناتجاس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بشقة بالدور الثالث بعد انفجار بسبب تسريب في ماسورة غاز طبيعي. ومن جانبه قال العميد