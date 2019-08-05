جريمة

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
حريق المنيل
حريق المنيل
واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
كانت النيابة قررت التحفظ على جثامين الضحايا وإرسالها إلى مشرحة زينهم؛ للتشريح وإعداد تقرير حول وفاتهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة؛ تمهيدًا للتصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويهم، كما قررت إجراء تحاليل DNA لها لمعرفة هوية أصحابها وإذا كانت تخص الضحايا والمصابين من عدمه. وكشفت المعاينة أن الحادث نتج عنه
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
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حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
معهد الأورام

الداخلية: مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 في انفجار أمام معهد الأورام

كشف مصدر أمني، أنه مساء أمس الأحد، شهدت منطقة المنيل اصطدام سيارة مسرعة بـ3 سيارات آخرين، ما أدى إلى حدوث انفجار أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية: "حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات". وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك.
حريق معهد الأورام

الأمن يخلي محيط معهد الأورام في المنيل

أخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مبنى معهد الأورام بالمنيل من المرضى وذويهم في الشوارع المحيطة للمبنى، بعد وقوع انفجار هائل أدى إلى اندلاع النيران الطابق الثاني بالمعهد نتيجة انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران. وأضاف بعض الأهالي، أن الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الوضع، كما فرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الحريق، وجاري محاولة إخماد النيران.
حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
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