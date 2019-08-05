مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

حريق المنيل

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.

كانت النيابة قررت التحفظ على جثامين الضحايا وإرسالها إلى مشرحة زينهم؛ للتشريح وإعداد تقرير حول وفاتهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة؛ تمهيدًا للتصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويهم، كما قررت إجراء تحاليل DNA لها لمعرفة هوية أصحابها وإذا كانت تخص الضحايا والمصابين من عدمه. وكشفت المعاينة أن الحادث نتج عنه

كانت النيابة قررت التحفظ على جثامين الضحايا وإرسالها إلى مشرحة زينهم؛ للتشريح وإعداد تقرير حول وفاتهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة؛ تمهيدًا للتصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويهم، كما قررت إجراء تحاليل DNA لها لمعرفة هوية أصحابها وإذا كانت تخص الضحايا والمصابين من عدمه.



وكشفت المعاينة أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام، ووجود حفرات في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، كما تبين أن ما يزيد على 10 سيارات تفحمت في الحادث وتطايرت أجزاء منها، كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص المعهد والمنطقة المحيطة وإعداد تقرير عن حالتها ووضعها وتضررها من الحادث من عدمه.





